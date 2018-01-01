Спецпрокурор Мюллер запропонував дату суду над Манафортом

За словами Мюллера, його співробітники в ході слідства зібрали понад 590 тис. документів, в тому числі фінансових

Спецпрокурор США Роберт Мюллер запропонував почати суд над екс-керівником передвиборного штабу Дональда Трампа - Полом Манафортом - і його діловим партнером Річардом Гейтсом 14 травня. Як він зазначив у направленому у суд повідомленні, уряд США офіційно виступить з такою пропозицією на засіданні суду 16 січня, де буде розглядатися статус даної



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Пол Манафорт

За словами Мюллера, його співробітники в ході слідства зібрали понад 590 тис. документів, в тому числі фінансових

Спецпрокурор США Роберт Мюллер запропонував почати суд над екс-керівником передвиборного штабу Дональда Трампа - Полом Манафортом - і його діловим партнером Річардом Гейтсом 14 травня.

Як він зазначив у направленому у суд повідомленні, уряд США офіційно виступить з такою пропозицією на засіданні суду 16 січня, де буде розглядатися статус даної справи.

За словами Мюллера, його співробітники в ході слідства «зібрали понад 590 тис. документів, в тому числі фінансових. З них приблизно 2,2 тис. документів, на думку уряду, можуть становити особливий інтерес для адвокатів обвинувачених», - додав він.

Нагадаємо, 15 грудня суд погодився звільнити Манафорта з-під домашнього арешту на період судового розслідування.

До слова, ЗМІ повідомиляли, що Манафорт і Артеменко причетні до відмови України від асоціації з ЄС у 2013.

Раніше повідомлялося, що Пол Манафорт, який очолював президентську кампанію Дональда Трампа на виборах минулого року, був у Москві щонайменше 18 разів, що свідчить про його набагато більш тісний зв'язок з Росією, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, Манафорт запропонував $12 млн застави за звільнення з-під домашнього арешту.

Перед цим суд у США відхилив прохання Манафорта про скасування домашнього арешту.

Американські ЗМІ також назвали прізвища «причетних» українських політиків.

До слова, наразі Генеральна прокуратура розслідує дві справи, у яких фігурує Пол Манафорт. Перша стосується розтрати коштів Міністерства юстиції, а друга – в частині матеріалів з «чорної бухгалтерії».

Україна вже готує запити до США з проханням допитати Манафорта.

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