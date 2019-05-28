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    Сербія стягує війська до кордону з Косово

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    Армія Сербії відправила винищувач до кордону з Косово - Сербія стягує війська до кордону з Косово
    Армія Сербії відправила винищувач до кордону з Косово

    Між Сербією і Косовим знову назріває конфлікт

    Із сербського міста Кралєво до кордону Косова виїхала колона військових автомобілів з солдатами і озброєнням. Як повідомляє у вівторок сербська радіостанція Б92, найімовірніше, колона попрямувала в бік населеного пункту Рашка, який розташований недалеко від адміністративного кордону Сербії з автономним краєм Косово і Метохія.

    За даними ЗМІ, безпосередньо перед початком руху колони в казарму прибув міністр оборони Сербії Олександр Вулін.

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    Радіостанція також повідомляє, що в сторону зони безпеки на адміністративному кордоні також вилетів МіГ-29 ВПС Сербії.

    Раніше президент Сербії Олександр Вучич розпорядився привести в боєготовність всі підрозділи сербської армії і спецназу.

    Про це він оголосив після того, як підрозділи косовського спецназу провели операцію в чотирьох громадах на півночі краю, в яких проживають серби. В акції були задіяні 73 спецавтомобілі.

    Затримано 23 особи, серед яких - семеро поліцейських. Затримано було і двох співробітників місії ООН в Косові, один з яких - громадянин Росії. Пізніше його відпустили.

    Представники косовської влади заявляють, що йдеться про акцію з боротьби з організованою злочинністю, яку схвалила прокуратура Приштини.

    Їх слова підтверджують Міжнародні сили з підтримки миру в Косові. Там кажуть, що на півночі регіону немає ніяких військових сил, а проходить тільки поліцейська операція.

     

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