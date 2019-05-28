Майже 350 українських військових беруть участь в міжнародних операціях – Генштаб



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Українські військові беруть участь в миротворчих операціях з 1992 року

На сьогодні 347 військовослужбовців Збройних сил України беруть участь у восьми міжнародних операціях та у складі спільних миротворчих сил.

Про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генштабу ЗСУ Валентин Левчик.

«На сучасному етапі Збройні сили України продовжують виконання завдань в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, здійснюють вагомий вклад в справу побудови миру на всій планеті. Нині 347 військовослужбовців Збройних сил України беруть участь у восьми міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під проводом ООН, НАТО та у складі спільних миротворчих сил. На постійній основі за кордоном виконують завдання два національні контингенти та національний персонал», - зазначив Левчик.

Він також нагадав, що українські військові беруть участь в миротворчих операціях з 1992 року. За цей час, близько 45 тисяч військовослужбовців Збройних сил України взяли участь у понад 27 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки в різних регіонах планети - країнах колишньої Югославії, на Африканському континенті, країнах Близького і Середнього сходу. До спектру їх завдань належали заходи з роз’єднання конфліктуючих сторін, відновлення доріг та інфраструктури, розмінування місцевості, медична евакуація та інші.

«Загалом проведено транспортування повітряним, морським і сухопутним транспортом понад 91 тисячу військовослужбовців; виконано понад 56 тисяч вильотів літаків і вертольотів, перевезено понад 200 тис. тонн вантажів. Разом з тим, на превеликий жаль, 55 військовослужбовців ЗС України втратили життя під час участі в цих операціях», - повідомив представник Генштабу.

На прес-конференції також зазначалось, що на сучасному етапі два контингенти Збройних сил України продовжують виконання завдань в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Перший контингент – 18 окремий вертолітний загін, дислокується та виконує завдання на Африканському континенті у складі Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго з березня 2012 року. Його чисельність становить 250 осіб, і на його озброєнні перебуває 8 вертольотів та 38 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Другий національний контингент у складі 40 осіб, за інформацією Генштабу, це інженерний підрозділ, який виконує завдання у складі KFOR (міжнародні сили під керівництвом НАТО, які відповідають за стабільність у Косово) та базується на військовій базі в Косово (Республіка Сербія). За словами Валентина Левчика, незважаючи на складний період для держави через агресію Російської Федерації, Україна продовжує виконувати свої зобов'язання перед міжнародними партнерами.

Джерело: Укрінформ