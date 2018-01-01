Севастополем пересувається військова техніка: окупанти затіяли ракетні навчання (відео)

ЧФ РФ відпрацьовує ракетні удари по морських цілях

В окупованому Росією Севастополі ракетні комплекси Чорноморського флоту РФ проводять планові тренування із завдання ракетних ударів по морських цілях. Про це повідомив 2 лютого начальник відділу інформаційного забезпечення російського Чорноморського флоту капітан 1 рангу В'ячеслав Трухачов. За його словами, відповідно до плану бойової підготовки,



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Ракетні навчання в окупованому Криму

ЧФ РФ відпрацьовує ракетні удари по морських цілях

В окупованому Росією Севастополі ракетні комплекси Чорноморського флоту РФ проводять планові тренування із завдання ракетних ударів по морських цілях. Про це повідомив 2 лютого начальник відділу інформаційного забезпечення російського Чорноморського флоту капітан 1 рангу В'ячеслав Трухачов.

За його словами, відповідно до плану бойової підготовки, до виконання заходів залучено дивізіони берегових ракетних комплексів «Бастіон» та «Бал», мобільні берегові комплекси розвідки морської і повітряної обстановки, а також екіпажі літаків СУ-30СМ морської авіації та ППО Чорноморського флоту Росії.

«Розрахунки бойової техніки відпрацьовують висунення в полігони бойової підготовки, розгортання і підготовку зброї до застосування згідно з чинними тимчасовими нормативами. Планується, що під час навчальних заходів розрахунки ракетних комплексів виконають умовні (електронні) пуски ракет», – зазначив Трухачов.

2 лютого в Севастополі спостерігається пересування російської військової техніки, колони навантажених машин супроводжують дорожні інспектори.

У 2018 році в районі мису Фіолент в Севастополі заступили на бойове чергування зенітні ракетні комплекси протиповітряної оборони С-400 «Тріумф».

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.

Джерело: Крим.Реалії