Сейм Польщі прийняв судову реформу



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Прийняті поправки передбачають введення дисциплінарної відповідальності за дії або бездіяльність суддів

Нижня палата парламенту Польщі прийняла поправки до судової реформи, які дають уряду повноваження звільняти суддів або вводити санкції щодо них.

Про це повідомляє AP.

Так, прийняті поправки передбачають введення дисциплінарної відповідальності за дії або бездіяльність суддів.

Законопроєкт ще має пройти голосування в Сенаті, де опозиція має незначну більшість. Але верхня палата зможе тільки відкласти законопроєкт, але не зможе заблокувати його остаточно.

Після чого закон повинен буде підписати президент Польщі Анджей Дуда.

Раніше Верховний суд Польщі постановив, що для впровадження запропонованої урядом судової реформи країні, можливо, доведеться вийти з Європейського Союзу. Проти реформи в десятках польських міст відбулися протести.

Нагадаємо, в ніч із 1 на 2 грудня тисячі поляків вийшли на вулиці, протестуючи проти звільнення судді Павла Ющишина, який поставив під сумнів незалежність судді, призначеного новим органом, який наглядає за всіма судами країни.

Система польської юстиції перебудовується з 2015 року. У межах судової реформи ухвалили закони про реорганізацію Верховного суду і про Національну раду юстиції.

Міністру юстиції передали повноваження призначати й ініціювати відставку суддів Верховного суду, яких закон дозволив відправляти на пенсію достроково. Положення про пенсійний вік суддів скасували у 2018 році.

Польська судова реформа потрапила під жорстку критику в Євросоюзі. У листопаді 2019 року Європейський суд у Люксембурзі постановив, що польський закон 2017 року про відставку суддів і прокурорів порушує правила ЄС, оскільки може дозволити міністру юстиції Польщі довільно відстороняти суддів від роботи.