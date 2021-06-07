Ціни на огірки та кабачки почали зростати: що відбувається

Ціни на овочі та фрукти зросли та продовжують триматися

Негода в Україні вплинула на цінову політику щодо овочів та фруктів

Через затяжний холод та тривалі циклони уповільнився ріст овочів, для яких дуже важливе тепло, зокрема огірків та кабачків. Відповідно ціни на інші ранні овочі зросли від початку тижня й продовжують триматися. Про це інформує Аgroreview.

На великому фермерському ринку «Неждана», що в селі Великі Копані на Херсонщині, ціна на огірок зросла на 4 грн/кг – до 16-17 грн/кг, кабачок подорожчав на 1-2 грн/кг – до 16-17 грн/кг.

Ціна на молоду картоплю – 13-15 грн/кг. Полуниця відучора подорожчала на 5 грн/кг – до 65 грн/кг.

Молода капуста продається по 4.5 – 5 грн/кг. Цвітна капуста подорожчала на 3 грн/кг і торгується по 15 грн/кг, броколі – по 35 грн/кг, червонокачанна капуста – по 25 грн/кг.

Ціни на помідори стабільні – 30-34 грн/кг, рожевий коштує 43 грн/кг. Молода морква подорожчала з 14 грн/кг до 18 грн/кг, а буряк – стабільно по 30 грн/кг.

Горох у стручках подешевшав з 50 грн/кг до 40 грн/кг, а черешня коштує 80 грн/кг.

Додамо, що в Україні очікується подорожчання курятини, найпопулярнішого м'яса серед населення, на 20%. При тому, що за місяць ціни вже виросли на 5%, а за рік (травень до травня) – на 10%.

Крупи в Україні стали одним із продуктів, який сильно додав у ціні за минулий рік. Вартість гречаної крупи і рису зросла на 14%. Єдина крупа, яка подешевшала – це пшоно. Ціни на нього впали на 16% і зараз кілограм цієї крупи коштує приблизно 18 гривень.

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