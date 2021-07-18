В Україні стартував сезон кавунів: яка ціна і чи варто купувати

У середньому кілограм кавуна коштує 23 грн

В Україні стартував сезон кавунів: баштанні вже з’явилися в магазинах і на ринках. Ціни високі, а порівняно з цим же періодом минулого року вони здорожчали майже втричі. Чи варто поспішати і купувати кавуни вже зараз, як правильно їх обирати, розповіли у сюжеті Сніданку з 1+1.

Продавчиня Наталія працює на одному зі столичних ринків. На її прилавку вже з'явилися перші українські кавуни.

«Це вже наш херсонський кавун. До цього ми продавали Грецію по 50 гривень за кілограм. З появою українського врожаю, ціни трохи впали. Спочатку був 35, 30, зараз вже 25 гривень», - каже вона.

У супермаркетах цінники майже не відрізняються. У середньому кілограм кавуна коштує 23 грн: порівняно з минулим роком це майже втричі дорожче. Фермери кажуть, що сезон кавунів цього року почався на два тижні пізніше через несприятливі погодні умови. Дощ і град пошкодили врожай, а тому деяким фермерам довелося заново пересівати поля.

Нині через високі ціни покупців на перші кавуни поки небагато. Крім того, люди бояться їх купувати, мовляв, через великий вміст нітратів.

Проте біологиня Ірина Єжель запевняє: наявність нітратів у кавунах – це нормально, а їхню кількість перевіряють перед тим, як продукція потрапить на прилавки магазинів. Набагато небезпечніші нітрити, які утворюються з тих самих нітратів під час тривалого зберігання та транспортування.

«Нітрити шкодять загалом усьому організму на клітинному рівні Вони порушують баланс дихання клітин. Це може призвести до розладів різних систем: нервової, опорно-рухової, вплив на гемоглобін», – каже Єжель.

Відтак перші кавуни, які привозять з-за кордону, можуть бути більш небезпечними для здоров’я через тривалу дорогу. Фахівці нагадують правила споживання.

Купуючи кавуни перш за все варто звернути увагу на зовнішній вигляд: наявність білої або жовтої плями вказує на те, що ягода самостійно визрівала на сонці.

Якщо виявили дві або більше таких плям, то його спеціально переміщали. Відтак могли додавати більше добрив, які пришвидшують ріст плода. Саме тому без спеціальної перевірки на вміст нітратів їх краще не купувати.

До слова, аграрії розповіли, яким буде сезон кавунів. Також експерти спрогнозували, що урожай груші в Україні цього року буде рекордно низьким.