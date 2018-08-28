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    Шахтарі повернуться до Києва, щоб домогтися відставки Насалика - нардеп Шахов

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    Шахтарі повернуться до Києва, щоб домогтися відставки Насалика - нардеп Шахов

    За словами депутата, обстановка в шахтарських регіонах напружена, тому що люди 5 місяців не отримували зарплати

    Шахтарі державних вугледобувних підприємств Донецької і Львівсько-Волинського басейнів не отримали обіцяні зарплати і готові прибути до Києва з вимогою відправити у відставку міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

    Про це заявив народний депутат (партія «Наш Край») Сергій Шахов в ефірі телеканалу NewsOne, коментуючи ситуацію із заборгованістю по зарплаті працівникам держпідприємств.

    «Шахтарі готові йти до Києва відстоювати свою позицію. З усіх шахт повністю - і з західної, і з східної України. Також сьогодні в профспілках стоїть питання про відсторонення міністра Насалика із займаної посади. Так як він не профільний міністр, а саме - кишеньковий міністр олігархів, які сьогодні грабують Україну», - сказав Шахов, зазначивши, що іноземні профспілки шахтарів підтримують акцію протесту українських колег.

    За словами депутата, обстановка в шахтарських регіонах напружена, тому що люди 5 місяців не отримували зарплати. «Перше вересня, шахтарі не можуть купити дітям навіть щоденник і ручки з зошитами, або одягнути дитину. І це все накопичується», - говорить Шахов.

    Зарплата шахтарям, за його інформацією, не погашається у зв'язку з тим, що в бюджеті немає грошей, а ті кошти, які виділяються на ремонт шахт, просто розкрадаються.

    «Гроші, які виділялися міністром - 131 млн гривень - були вкрадені. Було нібито закуплено обладнання для відкачки води. Але воно не закуплене саме у нас в Україні. І про це свідчать усі документи. Далі 300 млн грн екологічних грошей резервного фонду теж повинні були бути виділені в Луганську область. І в розкраданні грошей брав участь «генерал» (генеральний директор - ред.) «Первомайськвугілля», а також губернатор Луганської області Гарбуз (глава Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз – ред.)», - стверджує депутат.

    Шахов повідомив, що вже направив депутатські звернення в ГПУ і НАБУ стосовно цих та інших фактів розкрадання мільйонів державних коштів корумпованими чиновниками.

    «Я ще зробив максимум запитів по екологічній катастрофі в Луганській області - воду, яку відкачують з тих шахт, які знаходяться в так званій квазі-республіці «ЛНР», повністю скидають в річку Сіверський Донець. Ця вода йде в Дніпро. Забруднення екологічне. Другий Чорнобиль зріє», - додав він.

    Нагадаємо, в квітні Кабінет міністрів виділив ДП «Первомайськвугілля» понад 131 млн грн на закупівлю шести спеціальних насосів і проведення робіт з водовідведення для усунення наслідків техногенної катастрофи на шахті «Золоте». Пізніше з'ясувалося, що замість нових насосів на шахту була поставлена техніка невідомого походження.

    Керівництво «Південгідромаш» («Південний завод гідравлічних машин» - єдиний в Україні виробник насосного обладнання для шахт, - ред.) висловлювало стурбованість відсутністю реакції з боку правоохоронців щодо фактів поставки контрафактного спецобладнання на державні вугільні підприємства під виглядом продукції бердянського заводу.

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    Луганщина шахта ЛНР вугілля Донеччина Юрій Гарбуз Ігор Насалик Сергій Шахов
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