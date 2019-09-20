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    Шамана-«екзорциста» Габишева, який ішов «виганяти Путіна», відправили до психлікарні

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    Якутський шаман Олександр Габишев - Шамана-«екзорциста» Габишева, який ішов «виганяти Путіна», відправили до психлікарні
    Якутський шаман Олександр Габишев

    У психлікарні хочуть провести експертизу Олександра Габишева

    Шаман з Якутії Олександр Габишев, який йшов пішки в Москву, щоб «вигнати» президента РФ Володимира Путіна, доставили до психлікарні. Про це виданню FlashSiberia повідомили в міністерстві охорони здоров'я Якутії, пише УНІАН.

    Напередодні Габишев був затриманий в Бурятії і доставлений в Якутію «в рамках розшукових заходів». «Габишев був направлений до республіканської психіатричної лікарні (...) даному громадянинові будуть проведені експертні заходи», – повідомили FlashSiberia в міністерстві.

    Як пояснили у відомстві, психіатрична діагностика ґрунтується на бесіді з пацієнтом, уточненні історії життя та хвороби.

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    «Як медичній службі нам важливий сам пацієнт і його стан. У разі якщо у даного пацієнта будуть виявлені патології, ми готові надати кваліфіковану медичну допомогу. За необхідності можуть бути залучені соціальні служби», – додали в міністерстві.

    Шаман Олександр Габишев пішки вирушив з Якутії до Москви навесні цього року.

    «Він (Бог) вказав на шлях. Ось він (Путін) – ворог твій. Вижени його», – говорив про мету походу сам Габишев в одному з інтерв'ю.

    На даний момент немає офіційного підтвердження інформації про затримання Габишева.

     

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