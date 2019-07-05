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    Якутський шаман йде пішки в Москву виганяти Путіна з Кремля: відео

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    У Росії шаман йде пішки в Москву &laquo;виганяти Путіна&raquo; - Якутський шаман йде пішки в Москву виганяти Путіна з Кремля: відео
    У Росії шаман йде пішки в Москву «виганяти Путіна»
    Фото: Андрій Затирко/Сибір. Реалії

    Якутський шаман заявив, що президент Росії - породження темних сил

    У Росії якутський шаман Олександр Габишев вже чотири місяці йде уздовж далекосхідних трас у сторону Москви, звідки в 2021 році має намір вигнати Володимира Путіна.

    Про це повідомляє Сибір. Реалії.

    На думку шамана, президент Росії - породження темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаману.

    Габишев поспілкувався з сотнями водіїв, відео з його проповідями набрали понад мільйон переглядів, а в Читі місцеві опозиціонери збираються провести для нього зустріч-мітинг.

    «Він (Путін, - ред..) кривавий демон. Коли його не буде - буде свобода. Свобода - це найдорожче... Хорошу, нормальну людину оберете. З усім світом який у злагоді, просунута, сучасна, ринкова людина, а не наш диктатор. Фашист, який сів при владі», - говорить якутський шаман.

    «Для мене відхід Путіна буде перемогою. Головне перемогти демона, а люди з людьми самі розберуться. Знайдуться сильніші за Сєчіна та медведєвих, знайдуться розумніші їх. Інші партії відродяться, нехай Жириновський йде, Зюганов, Навальний - вперед. Головне, що вони люди, нехай йдуть у владу, а народ там розбереться, кого вибрати», - сказав шаман.

    На сьогодні Габишев пройшов близько 2000 кілометрів. До Москви планує дістатися до 2021 року.

    Росія Путін президент Сибір
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