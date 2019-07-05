Якутський шаман йде пішки в Москву виганяти Путіна з Кремля: відео



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У Росії шаман йде пішки в Москву «виганяти Путіна» Фото: Андрій Затирко/Сибір. Реалії

Якутський шаман заявив, що президент Росії - породження темних сил

У Росії якутський шаман Олександр Габишев вже чотири місяці йде уздовж далекосхідних трас у сторону Москви, звідки в 2021 році має намір вигнати Володимира Путіна.

Про це повідомляє Сибір. Реалії.

На думку шамана, президент Росії - породження темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаману.

Габишев поспілкувався з сотнями водіїв, відео з його проповідями набрали понад мільйон переглядів, а в Читі місцеві опозиціонери збираються провести для нього зустріч-мітинг.

«Він (Путін, - ред..) кривавий демон. Коли його не буде - буде свобода. Свобода - це найдорожче... Хорошу, нормальну людину оберете. З усім світом який у злагоді, просунута, сучасна, ринкова людина, а не наш диктатор. Фашист, який сів при владі», - говорить якутський шаман.

«Для мене відхід Путіна буде перемогою. Головне перемогти демона, а люди з людьми самі розберуться. Знайдуться сильніші за Сєчіна та медведєвих, знайдуться розумніші їх. Інші партії відродяться, нехай Жириновський йде, Зюганов, Навальний - вперед. Головне, що вони люди, нехай йдуть у владу, а народ там розбереться, кого вибрати», - сказав шаман.

На сьогодні Габишев пройшов близько 2000 кілометрів. До Москви планує дістатися до 2021 року.