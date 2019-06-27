Шанси на вихід Британії із ЄС без угоди мізерні – Борис Джонсон



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До цього Борис Джонсон неодноразово обіцяв вивести Британію із ЄС 31 жовтня за будь-яких обставин

Головний претендент на посаду глави Консервативної партії і уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив про те, що шанси на вихід країни із ЄС без угоди складають один проти одного мільйону.

На його думку, шанси на саме такий розвиток подій не значні, оскільки і ЄС, і британський парламент демонструють бажання схвалити нову угоду про вихід Великої Британії, пише британське видання The Guardian.

Проте, як наголосив Джонсон, країна має бути готовою до виходу із ЄС без угоди – це, на його думку, збільшує шанси на досягнення вигідної для Лондона угоди. За день до цього колишній глава британського МЗС заявив про те, що країна вийде із ЄС 31 жовтня 2019 року щоб не сталося. А для самого Джонсона це є питанням життя і смерті.

Лідери ЄС до цього неодноразово заявляли, що вони не готові вносити будь-які зміни до угоди про вихід Великої Британії, яка була розроблена в листопаді 2018 року, якщо Лондон не буде готовий взяти на себе додаткові зобов’язання. В першу чергу мова йде про можливість залишитися в митному союзі ЄС.