Ще один ведучий покинув 1+1 Media за згодою сторін



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Зінченко подякував колегам, з якими йому було приємно працювати

Журналіст розповів, що має зараз «дивне відчуття», адже вперше за понад 30 років він залишився без роботи

Журналіст Євген Зінченко, колишній ведучий «ТСН-Проспорт», заявив, що йде з 1+1 Media, де пропрацював 21 рік.

«Звільнення «за згодою сторін» відбулося не сьогодні, я кілька днів долав емоції та відчуття, щоб зараз сказати головне. Як я вдячний усім, хто допомагав робити мрію реальністю та бути щасливим. 21 рік разом з «1+1» (у всіх його проявах та частинах) це мій найбільший здобуток за рівнем зростання та досвіду», - написав журналіст.

Зінченко подякував колегам, з якими йому було приємно працювати, а також керівникам телеканалу, які свого часу «помітили і повірили».

«За 11 чудових років у «ТСН-Проспорт» дякую всім його людям…За 10 неймовірних, яскравих, складних, буремних, але таких цікавих років дякую людям Департаменту спортивних проектів. Ви найкращі», - написав Зінченко.

Журналіст додав, що його життя наразі змінилося. «Дивне відчуття. Я ніколи не був без роботи. Як каже трудова книжка, 31 рік поспіль…Звісно, я шукатиму. Сподіваюся, що й вона мене теж, бо я як завжди хочу, щоб це була мрія. Щоб душа раділа. Розум творив. Руки робили. Із тими самими секундами щастя та моментами успіхів. Нехай у мене вийде», - додав Зінченко.

Днями стало відомо, що група 1+1 Мedia, яка належить олігарху Ігорю Коломойському, припиняє співпрацю з ведучою Телевізійної служби новин Юлією Бориско від 7 вересня. Юлія Бориско працювала ведучою нічного випуску ТСН з жовтня 2008 року.

Бориско розповіла, що «канал вимагав більше», ніж вона могла йому дати.

До слова, у квітні 2019 року, у період президентських виборів Юлія Бориско відкрито висловилась на підтримку Петра Порошенка. До цього її спонукав ефір ток-шоу «Право на владу», на якому був присутній п'ятий президент, а його суперник на виборах Володимир Зеленський долучився по телефону. Тоді свою підтримку Петру Порошенка висловила також і Наталія Фібриг, кореспондент ТСН в Німеччині. Вона порівняла Зеленського з гопником, а також зізналась, що в першому турі голосувала за п'ятого президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, 11 квітня в студію «Право на владу» несподівано з’явився Петро Порошенко і закликав Зеленського також з’явитись в прямий ефір. Як з’ясувалось, Зеленський в цей час вже був у Франції і зв’язався зі студією по телефону.

Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати.Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку. Власне така поведінка Зеленського викликала багато критики.

Після цього Олександр Ткаченко, нинішній міністр культури і тодішній гендиректор групи 1+1 Мedia, яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на Петра Порошенка. Причиною позову він назвав звинувачення на адресу каналу та випадок коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».