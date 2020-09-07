Причетна Меркель? Путінське телебачення шокувало новою версією отруєння Навального



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Олексій Навальний перебуває на лікуванні у Німеччині

Росіяни стверджують, що «відправляли Навального до Німеччини без отрути в організмі»

Російські прокремлівські телеканали «Перший канал» і «Росія 1» висловили щодо отруєння Олексія Навального однакові версії. Мовляв, якщо російського опозиціонера і отруїли «Новачком», то це сталось в Німеччині.

Як пише «Медуза», таку інформацію в унісон почали розповсюджувати пропагандистські ЗМІ напередодні. При чому у РФ стверджують, що «відправляли Навального до Німеччини без отрути в організмі», і нібито цьому є докази.

«Ось нехай Берлін і дає пояснення. Проблема стану російського блогера усвідомлено перекладається у площину міжнародної безпеки. Сам Навальний вже не так важливий, його станом зайнялося НАТО - це не жарти. Саме з розмов про хімічну зброю починалися всі останні великі військові конфлікти. Все скидається на операцію спецслужб, яким отруєний Навальний потрібніший за неотруєного. Це немов джокер з рукава для американців, яким не вистачає аргументів зупинити газопровід «Північний потік-2»… Проект «Навальний» розцвів в Росії за часів Обами, але за ці роки вичерпав свою корисність. Публічним політиком він так і не став, на лідера опозиції ніколи не тягнув, свою партію зібрати не зміг. Блогер перетворився в інтернет-троля», - повідомляють російські ЗМІ.

Нагадаємо, 7 вересня німецькі лікарі вивели Навального зі штучної коми.

Як відомо, сліди «Новачка» знайшли на шкірі, одязі, та у організмі російського опозиціонера Навального.

Нагадаємо, що НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.

Європейський союз закликав міжнародне співтовариство спільно відреагувати на отруєння Навального. Крім того, Брюссель заявив, що залишає за собою право на введення санкцій проти Росії.

Нещодавно, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила під час виступу перед урядом ФРН, що вона не сумнівається в діагнозі про отруєння Навального «Новачком». А згодом і міністр оборони Німеччини заявила, що готова обговорити санкції проти «Північного потоку-2» через отруєння Навального.

До слова, Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про «безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.