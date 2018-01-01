Ще одна країна приєдналася до розслідування поставок кокаїну в Росію

Уругвайська поліція підозрює, що країна могла бути одним із проміжних пунктів наркотрафіку

Поліція Уругваю підключилася до розслідування можливої схеми постачання наркотиків із Латинської Америки до Росії. Про це повідомили американські ЗМІ, передає DW. За інформацією видання, уругвайське МВС отримало відомості, згідно з якими ця країна могла бути одним із проміжних пунктів наркотрафіку. Зазначається, що підозри виникли після



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Уругвай розслідує схему поставок кокаїну в РФ

Уругвайська поліція підозрює, що країна могла бути одним із проміжних пунктів наркотрафіку

Поліція Уругваю підключилася до розслідування можливої схеми постачання наркотиків із Латинської Америки до Росії. Про це повідомили американські ЗМІ, передає DW.

За інформацією видання, уругвайське МВС отримало відомості, згідно з якими ця країна могла бути одним із проміжних пунктів наркотрафіку. Зазначається, що підозри виникли після прослуховування розмов одного з можливих учасників злочинного угруповання, який повідомив, що транспортування наркотиків відбувається через Уругвай.

Нагадаємо, раніше в Аргентині заарештували дипломатичного представника Російської Федерації через знайдені майже 400 кілограмів кокаїну у пошті російського посольства. Зі слів аргентинських офіційних представників, поліцейський і російський дипломат були арештовані після того, як правоохоронці виявили велику партію кокаїну в доставці в російське посольство в Буенос-Айресі.

За інформацією ЗМІ, до операції щодо доставки з Аргентини в Росію валіз із кокаїном причетний колишній директор Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії Микола Патрушев.