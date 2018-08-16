Ще троє засуджених росіян просять Путіна обміняти їх на українців

Фото Людмили Денісової/Фейсбук Ув’язнені громадяни РФ продовжують надавати заяви на ім’я президента РФ з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв&

16 серпня заяви Путіну написали громадяни РФ Гаджієв Руслан Джупалайович, Кімаковський Ігор Володимирович і Мефедов Євген Ігорович

Ще троє громадян РФ, які перебувають у місцях позбавлення волі в Україні, написали заяви на ім'я президента Росії Володимира Путіна з проханням обміняти їх на утримуваних в РФ українських політв'язнів. Про це в четвер, 16 серпня, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у своєму Facebook.

«І далі надходять заяви від громадян Росії, що містяться в українських місцях позбавлення волі, на ім'я президента РФ з проханням обміняти їх на одного з українських політв'язнів. Сьогодні такі заяви ми отримали ще від трьох осіб. Заяви написали Гаджієв Руслан Джупалайович, Кімаковський Ігор Володимирович (ДУ Бахмутська установа виконання покарань №6) і Мефедов Євген Ігорович (ДУ Миколаївського слідчого ізолятору)», - написала омбудсмен у соцмережі.

Денісова пояснила, що ці та інші заяви громадян РФ направлять до Міністерства закордонних справ України, щоб МЗС доставило їх дипломатичною поштою до адміністрації президента РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 11 громадян РФ, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі в Україні, написали заяви на ім'я президента своєї країни Володимира Путіна з проханням посприяти поверненню на батьківщину шляхом обміну на утримуваних в Росії українських політв'язнів. Україна готова їх помилувати в обмін на політв'язнів.

Зокрема, раніше таку заяву подав громадянин РФ Олексій Седиков, який відбуває покарання за тероризм у Бучанській колонії, Олександр Саттаров та Фарух Камалов, які зараз знаходяться в Лук'янівському СІЗО в Києві.

15 серпня такі заяви написали ще вісім громадян РФ: В'ячеслав Висоцький (ГУ Черкаська виправна колонія №62), Валерій Іванов та Олександр Валехідіс (ГУ Дрогобицька виправна колонія №40), Владислав Гречин (ГУ Одеське установа виконання покарань №21), Віктор Агєєв (ГУ Роменська виправна колонія №56), Олег Доронін (ГУ Городищенська виправна колонія №96), Денис Сидоров та Євген Шаталов (ГУ Житомирська установа виконання покарань №8).

Також напередодні Ірина Геращенко заявила, що РФ ігнорує всі пропозиції щодо обміну росіян на українських політв’язнів.

Слід зазначити, що український політв'язень Олег Сенцов не проситиме помилування в Путіна. Також Геращенко нагадала, що Путін звільнив Савченко без її прохання про помилування.

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