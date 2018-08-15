Сенцов не проситиме помилування в Путіна



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В Кремлі заявили, що Сенцов сам має просити про помилування в російського президента

Український режисер, кримчанин Олег Сенцов не буде просити про помилування в президента Росії Володимира Путіна.

Про це сестра Сенцова Наталія Каплан заявила у коментарі проекту Радіо Свобода і «Голосу Америки» «Настоящее время».

«Олег не буде просити помилування у Путіна. Сенцова однозначно використовують як товар, ідуть торги. І я поки не знаю, чим це закінчиться, але сумно, звичайно», – сказала Каплан.

Напередодні в адміністрації Путіна у відповідь на прохання матері Сенцова помилувати її сина заявили, що режисер сам має просити про помилування в російського президента.

Мати Сенцова направила президенту Росії прохання помилувати сина в липні 2018 року.

Нагадаємо, вже десятеро росіян просять Путіна обміняти їх на українських політв'язнів.

Напередодні стало відомо, що двоє росіян у СІЗО Києва попросили обміняти їхна українського політв’язня.

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