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    Сенцов не проситиме помилування в Путіна

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    <span>Олег Сенцов 94-ий день голодує в російській колонії</span> - Сенцов не проситиме помилування в Путіна
    Олег Сенцов 94-ий день голодує в російській колонії

    В Кремлі заявили, що Сенцов сам має просити про помилування в російського президента

    Український режисер, кримчанин Олег Сенцов не буде просити про помилування в президента Росії Володимира Путіна.

    Про це сестра Сенцова Наталія Каплан заявила у коментарі проекту Радіо Свобода і «Голосу Америки» «Настоящее время».

    «Олег не буде просити помилування у Путіна. Сенцова однозначно використовують як товар, ідуть торги. І я поки не знаю, чим це закінчиться, але сумно, звичайно», – сказала Каплан.

    Напередодні в адміністрації Путіна у відповідь на прохання матері Сенцова помилувати її сина заявили, що режисер сам має просити про помилування в російського президента.

    Мати Сенцова направила президенту Росії прохання помилувати сина в липні 2018 року.

    Нагадаємо, вже десятеро росіян просять Путіна обміняти їх на українських політв'язнів.

    Напередодні стало відомо, що двоє росіян у СІЗО Києва попросили обміняти їхна українського політв’язня.

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