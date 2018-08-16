Вже 11 росіян попросили Путіна про обмін. Україна готова їх помилувати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Людмили Денісової/Фейсбук Ув’язнені громадяни РФ продовжують надавати заяви на ім’я президента РФ з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів

Віце-спікер наголосила, що ці росіяни засуджені за тяжкими статтями, зокрема і тероризм

Українська сторона готова помилувати 11 росіян, які попросили російського президента повернути їх на територію Росії в обмін на українських політв'язнів. Про це повідомила у Facebook представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ, віце-спікер ВР Ірина Геращенко.

Геращенко зазначила, що вже 11 росіян, засуджених в Україні, звернулися до Путіна з проханням повернути в Росію в обмін на українських політв'язнів.

«Українська сторона, наш президент готовий помилувати російських диверсантів і злодіїв в обмін на звільнення наших політв‘язнів», - заявила вона.

Віце-спікер наголосила, що ці росіяни засуджені за тяжкими статтями, зокрема і тероризм.

Також Геращенко підкреслила, що досі немає відповіді з боку РФ на ініціативу передати їм 36 затриманих росіян, а також щодо пропозиції зустрічі омбудсменів в Мінську 21-22 серпня.

Вчора стало відомо, що десятеро росіян просять Путіна обміняти їх на українських політв'язнів.

Також напередодні Ірина Геращенко заявила, що РФ ігнорує всі пропозиції щодо обміну росіян на українських політв’язнів.

Слід зазначити, що український політв'язень Олег Сенцов не проситиме помилування в Путіна. Також Геращенко нагадала, що Путін звільнив Савченко без її прохання про помилування.

Читайте матеріал: Російський правозахисник Зоя Свєтова: Порятунок Сенцова залежить від першого кроку, який зробить Україна