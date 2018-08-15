РФ ігнорує всі пропозиції щодо обміну росіян на українських політв’язнів — Геращенко



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Ірина Геращенко

Україна готова передати 36 росіян та забрати українців з російських в’язниць

Російська влада відмовляється обговорювати звільнення українських політв’язнів, зокрема в Тристоронній контактній групі в Мінську.

Про це в коментарі Громадському повідомила перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в ТКГ Ірина Геращенко.

За її словами в Мінську українська сторона більше чотирьох місяців піднімає тему звільнення українських політв’язнів, зокрема Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха, Миколи Карпюка, Павла Гриба та інших.

«Реакція російської сторони на це завжди була негативною, що мовляв «нас там нет» на Донбасі і ми не збираємося обговорювати (звільнення політв’язнів — ред.) і в Мінському процесі РФ та її представники присутні як спостерігачі, що абсолютна маячня. Всьому світові очевидно, що Росія розпалила війну на Донбасі і несе повну відповідальність», — сказала Геращенко.

Вона додала, що представники так званих «ЛНР» та «ДНР» у Мінську озвучують «кремлівський сценарій» обміну.

«Давайте ми будемо говорити про можливий обмін всіх встановлених на всіх встановлених, наполягаючи, що в них у тюрмах на окупованому Донбасі начебто є тільки 20 українців, а від нас вимагають 300, в тому числі «беркутівців», в тому числі росіян, які здійснювали злочини на території України, воюючи на Донбасі чи влаштовуючи теракти по всій Україні», — заявила Геращенко.

Вона підкреслила, що Україна готова передати 36 росіян та забрати українців з російських в’язниць.

Також Геращенко розповіла, що цю пропозицію Україна передавала представнику Росії в ТКГ у Мінську та Міністерству закордонних справ РФ.

«Нуль відповіді. Нуль. Жодної реакції на наші пропозиції, жодної зацікавленості Росії в свої громадянах», — сказала вона.

Також Геращенко нагадала, що Путін звільнив Савченко без її прохання про помилування

Нагадаємо, вже десятеро росіян просять Путіна обміняти їх на українських політв'язнів.

Напередодні стало відомо, що двоє росіян у СІЗО Києва попросили обміняти їх на українського політв’язня.

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