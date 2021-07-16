За рік деякі тарифи зросли втричі. Найбільше здорожчав газ

Електроенергія за рік зросла в ціні на 36,6%

Ціни на газ в Україні злетіли до історичного максимуму.

На кінець першого півріччя комунальні тарифи в Україні зросли в ціні на 36,4% у порівнянні з червнем 2020 року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Що подорожчало найбільше:

газ – у порівнянні з червнем 2020 року здорожчав майже в 3 рази. Індекс інфляції природного газу склав 275,3%.

електроенергія – за рік зросла в ціні на 36,6%,

вартість опалення – за рік зросла на 13,9%

гаряча вода – за рік зросла на 13,9%.

водопостачання - за рік зросло на 11%;

водовідведення - подорожчало на 17,5%.

послуги з утримання та ремонту житла – зросли в ціні на 7,9%

утримання будинків та прибудинкових територій – подорожчало на 3,7%.



Наприкінці грудня 2020 року Кабмін скасував пільговий тариф на перші 100 кВт електроенергії в розмірі 0,9 грн/кВт-год, встановивши єдину ціну в розмірі 1,68 грн/кВт-год.

29 червня 2021 року Кабінет міністрів продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня.

Підготовка до опалювального сезону

Середньозважена ціна природного газу на серпень досягла рекордного значення в 15,25 тис.грн за кубометр, збільшившись на 18% в порівнянні з середньою ціною в липні.

14 червня 2021 року радник міністра енергетики Лана Зеркаль заявила про те, що якщо Росія вирішить призупинити транзит газу через Україну, він значно подорожчає для вітчизняних споживачів.

6 липня 2021 року комунальне підприємство «Київтеплоенерго» анонсувало підвищення тарифів на тепло і гарячу воду через зростання цін на газ, при цьому в платіжці за червень у киян буде відображено новий рядок з авансовим платежем.

Тепловики заявили, що ціна на газ, який становить основну частину витрат у тарифі на тепло і гарячу воду, катастрофічно зросла, а тарифи комунальних підприємств – ні.

Прогноз

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в травні 120 міст України, в яких мешкають 5 млн осіб, можуть залишитися без гарячої води, оскільки теплокомуненерго не в змозі платити ринкову ціну за газ.

А з жовтня все населення може залишитися без централізованого опалення, оскільки з 20 травня припиняється зобов'язання НАК «Нафтогаз» постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

Із 1 жовтня тарифи на опалення в Україні можуть вирости до 40%, але це не полегшить, а посилить системну кризу в теплоенергетиці, вважають в асоціації «Укртеплокомуненерго».

Наапередодні Рада ухвалила важливий закон для старту опалювального сезону.

У вересні у Раді буде зареєстровано другий законопроєкт, що міститиме зміни до держбюджету. А саме, перевірені державою суми, які підлягають компенсації, та визначені під контролем Мінфіну джерела погашення.

Як повідомляли раніше, підготовка до опалювального сезону під загрозою через трейдерів-спекулянтів.