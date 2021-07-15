«Нафтогаз» розробляє нові підходи поставок газу населенню

Вітренко: «Зараз ми працюємо над певними змінами в структурі постачання газу для домогосподарств».

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розробила новий підхід у постачанні газу для домогосподарств, а також планує активно розвивати трейдингову функцію. Про це повідомив голова компанії Юрій Вітренко.

Новий підхід перш за все торкнеться безпеки поставок газу. За словами Вітренка, зараз у структурі постачання газу є певні виклики, які слід подолати.

«Зараз ми працюємо над певними змінами в структурі постачання газу для домогосподарств, оскільки бачимо деякі виклики в цьому напрямку. Сподіваюся, протягом декількох тижнів за активної участі регулятора, Міністерства енергетики України, а також Оператора ГТС, операторів систем розподілу газу, найбільших постачальників газу, ми це зробимо», – наголосив голова правління «Нафтогазу».

Новий підхід до поставок також базуватиметься на ринковій основі, яка буде прозорою, і прийнятному ціноутворенні.

«Нафтогаз розвиватиме повноцінний трейдинг. Кілька останніх років ми продавали, в основному, газ власного виробництва та певні обсяги газу зі сховищ — я би не називав це трейдингом взагалі. Але в майбутньому ми хочемо побудувати повноцінну функцію трейдингу в складі Нафтогазу. Ми бачимо потребу працювати на ринку і стати маркет-мейкером, забезпечити ліквідність українського ринку газу та забезпечити побудову платформи, на якій кожен зможе пропонувати стандартизовані продукти», — сказав Вітренко.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 14 липня схвалила законопроєкт №3508-д у цілому, яким пропонується механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів за газ, які перевищують 100 млрд грн.

Законом встановлено порядок врегулювання підприємствами заборгованості за природний газ та його транспортування. Як зазначають у Мінрегіоні, цей закон є життєво важливим у контексті підготовки до майбутнього опалювального сезону.