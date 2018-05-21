Щотижня у Раді реєструється два об’єднання депутатів - КВУ

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Окремі депутати очолюють відразу кілька об’єднань

У Верховній Раді VIII скликання зареєстровано аномальну кількість міжфракційних депутатських об’єднань (МДО). Станом на 14 травня – це 125 таких утворень. Таким чином щотижня реєструється два нові об’єднання. Таку інформацію КВУ було отримано у відповідь на інформаційний запит.

Найбільше депутатських об’єднань було створено в 2015 році – 49. У 2018 році з’явилося 12 нових МДО.

Міжфракційні об’єднання часто створюються із лобістською метою. Зокрема, це стосується об’єднань, що представляють інтереси певних територій (загалом 24 МДО). Серед них об’єднання: «За Харків! За Слобожанщину!, «Закарпаття», «Рідна Чернігівщина», «За Житомирщину», «За європейську Сумщину», «Миколаївщина», «Одеса».

Також частина об’єднань організовані за галузевою ознакою. Серед них: «Захистимо вугільну галузь», «Україна – морська держава», «Україна туристична», «За розвиток авіації України», «Україна – космічна держава», «Щодо сприяння розвитку сільських територій».

Також деякі МДО створені задля представлення інтересів партій: «Всеукраїнське об’єднання «Свобода», «УКРОП», «Народний контроль».

«Про діяльності абсолютної більшості об’єднань нічого не відомо. Із 12 МДО, створених в 2018 році, в мережі Інтернет є бодай якась інформація про три. Формально міжфракційні об’єднання мали б сприяти вирішенню тематичних проблем через взаємодію депутатів різних політичних сил. Це включає спільну розробку законопроектів, проведення публічних заходів, роботу в медіа тощо. Однак на практиці більшість об’єднань є «мертвими» структурами, що створюються з метою піару, – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Часто об’єднання реєструються виключно для підвищення власного статусу депутата в очах колег та виборців. Показово, що окремі депутати очолюють відразу кілька об’єднань. До прикладу, Вадим Рабінович є керівником міжфракційних об’єднань «СТОП тарифам» та «Або реально допомагати людям, або розпуститися!», а Сергій Каплін очолює об’єднання «За профспілки» і «Захист дітей війни».

Відповідно до ст. 60 Закону «Про Регламент Верховної Ради України» народні депутати можуть добровільно об'єднуватися у міжфракційні депутатські об'єднання без реєстрації, кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення їх діяльності Апаратом Верховної Ради України.