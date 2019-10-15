Шевчук повернувся очолювати Конституційний суд



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«Звільнили мене як суддю, хоча як суддя я нічого не порушував», - заявив Шевчук Фото: Главком

Шевчук подав до секретаріату КСУ заяву про те, що знову став головою Конституційного суду

Станіслав Шевчук, якого Окружний адміністративний суд Києва відновив на посаді голови Конституційного суду України, сьогодні, 15 жовтня, прийшов в будівлю КСУ.

Він подав до секретаріату суду заяву про те, що знову став головою Конституційного суду.

Шевчук зазначив, що має намір чекати позитивного рішення КСУ. Він додав, що не зустрічався з діючим головою суду Олександром Тупицьким.

«Звільнили мене як суддю, хоча як суддя я нічого не порушував. Що стосується претензій до голови, вони гіпотетичні і абстрактні», - заявив Шевчук журналістам.

Нагадаємо, минулого тижня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Шевчука до Конституційного суду в повному обсязі та відновив його на посаді голови КСУ.