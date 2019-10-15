Шевчук повернувся очолювати Конституційний суд
«Звільнили мене як суддю, хоча як суддя я нічого не порушував», - заявив Шевчук
Шевчук подав до секретаріату КСУ заяву про те, що знову став головою Конституційного суду
Станіслав Шевчук, якого Окружний адміністративний суд Києва відновив на посаді голови Конституційного суду України, сьогодні, 15 жовтня, прийшов в будівлю КСУ.
Він подав до секретаріату суду заяву про те, що знову став головою Конституційного суду.
Шевчук зазначив, що має намір чекати позитивного рішення КСУ. Він додав, що не зустрічався з діючим головою суду Олександром Тупицьким.
«Звільнили мене як суддю, хоча як суддя я нічого не порушував. Що стосується претензій до голови, вони гіпотетичні і абстрактні», - заявив Шевчук журналістам.
Нагадаємо, минулого тижня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Шевчука до Конституційного суду в повному обсязі та відновив його на посаді голови КСУ.
14 травня 2019 року Судді Конституційного суду звільнили голову суду Станіслава Шевчука з посади судді під час спецзасідання.
Перед цим «Главком» повідомляв, що судді Конституційного суду висловили недовіру Станіславу Шевчуку під час зборів. Однак правових наслідків це рішення не має, оскільки у законі «Про Конституційний суд» не прописана процедура звільнення голови КС, окрім за власним бажанням. «Це був сигнал голові, що у нього немає підтримки серед суддів», - додав співрозмовник.
Водночас Шевчук не захотів добровільно піти з посади, і судді приступили до голосування про його відставку з посади судді відповідно до висновку Постійної комісії з питань регламенту та етики, який був затверджений ще у квітні. Таким чином, Шевчук втратив посаду судді Конституційного суду й автоматично посаду голови суду.
На початку липня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва ухвалив рішення відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Конституційного Суду України, який намагався зупинити оскарження звільнення тепер уже колишнього голови КСУ Станіслава Шевчука.