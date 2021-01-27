Портнов переписує підручники з історії? Депутати звернулись до міністра освіти

Портнов вимагав переглянути вісім підручників для 5-11 класів з історії України

За словами В’ятровича, Міністерство освіти не має допустити переписування історії̈ Майдану

Народний депутат Володимир В’ятрович разом із 15 колегами-депутатами надіслав звернення до очільника Міністерства освіти і науки України Сергія Шкарлета щодо скандального судового рішення за позовом Портнова.

«Вважаю, що Міністерство освіти й науки має оскаржити це рішення Окружного адміністративного суду Києва й не допустити переписування історії̈ Майдану під диктовку російських маріонеток», – написав В’ятрович на своїй сторінці в мережі Facebook.

Депутатське звернення до

За словами В’ятровича, мовчання Міністерства буде злочинною бездіяльністю, за яку доведеться відповідати перед українським суспільством.

«Те, що МОН досі мовчить, наштовхує на думку, що їхня позиція є тотожною позиції Портнова. Дуже хотілося б побачити кроки, які запевнять суспільство в протилежному й засвідчать державницькі засади політики нового міністра освіти», – написав він.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Міністерство освіти та науки перевірити підручник з історії України. А саме ті сторінки, де висвітлюються події Революції гідності. Отже суд частково задовольнив позов заступника керівника адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

Мова наразі не про зміни у цих підручниках або вилучення певних статей. За рішенням суду підручники будуть «переглянуті» з метою надати відповідь на звернення громадянина у встановленому законом порядку.

Раніше Портнов звернувся до Міносвіти з вимогою переглянути вісім підручників для 5-11 класів з історії України, що вийшли друком у 2018 та 2019 роках. Також він вимагав переглянути інші посібники та навчальні програми, в яких є опис подій 2013-2014 років, зокрема Революції гідності та які рекомендувало або затвердило міністерства.