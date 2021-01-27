Портнов переписує підручники з історії? Депутати звернулись до міністра освіти
За словами В’ятровича, Міністерство освіти не має допустити переписування історії̈ Майдану
Народний депутат Володимир В’ятрович разом із 15 колегами-депутатами надіслав звернення до очільника Міністерства освіти і науки України Сергія Шкарлета щодо скандального судового рішення за позовом Портнова.
«Вважаю, що Міністерство освіти й науки має оскаржити це рішення Окружного адміністративного суду Києва й не допустити переписування історії̈ Майдану під диктовку російських маріонеток», – написав В’ятрович на своїй сторінці в мережі Facebook.
За словами В’ятровича, мовчання Міністерства буде злочинною бездіяльністю, за яку доведеться відповідати перед українським суспільством.
«Те, що МОН досі мовчить, наштовхує на думку, що їхня позиція є тотожною позиції Портнова. Дуже хотілося б побачити кроки, які запевнять суспільство в протилежному й засвідчать державницькі засади політики нового міністра освіти», – написав він.
Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Міністерство освіти та науки перевірити підручник з історії України. А саме ті сторінки, де висвітлюються події Революції гідності. Отже суд частково задовольнив позов заступника керівника адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.
Мова наразі не про зміни у цих підручниках або вилучення певних статей. За рішенням суду підручники будуть «переглянуті» з метою надати відповідь на звернення громадянина у встановленому законом порядку.
Раніше Портнов звернувся до Міносвіти з вимогою переглянути вісім підручників для 5-11 класів з історії України, що вийшли друком у 2018 та 2019 роках. Також він вимагав переглянути інші посібники та навчальні програми, в яких є опис подій 2013-2014 років, зокрема Революції гідності та які рекомендувало або затвердило міністерства.