Сьогодні свій 33 День народження мав би святкувати Герой Небесної Сотні Михайло Жизневський
Його улюбленою піснею була «Пливе кача». Під неї Михайла й поховали…
Сьогодні Герой Небесної Сотні, Герой України Михайло Жизневський святкував би свій 33-й День народження. Але для нас він назавжди залишиться 26-річним…
Михайло загинув від пострілу в серце на вулиці Грушевського в Києві 22 січня 2014, на 54-й день Революції Гідності. Не маючи можливості жити вільно у рідній Білорусі, він боровся за свої переконання на Майдані і навіки залишиться у пам’яті братів-українців.
Його улюбленою піснею була «Пливе кача». Під неї Михайла й поховали… Тисячі українців тоді прийшли прощатися з білорусом, який боровся за свободу України.
Минулого 2020 року наші сусіди-білоруси стали на власний буремний шлях боротьби за Свободу і Гідність. Впевнений, Михайло Жизневський був би поруч із співвітчизниками у цій боротьбі.
Тому що ніхто не має миритися з репресіями, катуванням і вбивствами мирних громадян. Тому що правда, свобода і право вибору обов’язково переможуть.
Пам’ятаємо і шануємо наших Героїв!
Слава Україні!
Жыве Беларусь!
Джерело: блог Петра Порошенка