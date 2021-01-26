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    Думки вголос

    Сьогодні свій 33 День народження мав би святкувати Герой Небесної Сотні Михайло Жизневський

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    Михайло загинув від пострілу в серце на вулиці Грушевського в Києві 22 січня 2014 - Сьогодні свій 33 День народження мав би святкувати Герой Небесної Сотні Михайло Жизневський
    Михайло загинув від пострілу в серце на вулиці Грушевського в Києві 22 січня 2014

    Його улюбленою піснею була «Пливе кача». Під неї Михайла й поховали…

    Сьогодні Герой Небесної Сотні, Герой України Михайло Жизневський святкував би свій 33-й День народження. Але для нас він назавжди залишиться 26-річним…

    Михайло загинув від пострілу в серце на вулиці Грушевського в Києві 22 січня 2014, на 54-й день Революції Гідності. Не маючи можливості жити вільно у рідній Білорусі, він боровся за свої переконання на Майдані і навіки залишиться у пам’яті братів-українців.

    Його улюбленою піснею була «Пливе кача». Під неї Михайла й поховали… Тисячі українців тоді прийшли прощатися з білорусом, який боровся за свободу України.

    Минулого 2020 року наші сусіди-білоруси стали на власний буремний шлях боротьби за Свободу і Гідність. Впевнений, Михайло Жизневський був би поруч із співвітчизниками у цій боротьбі.

    Тому що ніхто не має миритися з репресіями, катуванням і вбивствами мирних громадян. Тому що правда, свобода і право вибору обов’язково переможуть.

    Пам’ятаємо і шануємо наших Героїв!

    Слава Україні!

    Жыве Беларусь!

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан) Герой України Михайло Жизневський
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