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    Шмигаль розповів, коли Україна отримає першу вакцину від коронавірусу

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    Денис Шмигаль: Наразі мова йде про вісім мільйонів доз&nbsp; - Шмигаль розповів, коли Україна отримає першу вакцину від коронавірусу
    Денис Шмигаль: Наразі мова йде про вісім мільйонів доз 
    Скріншот відео RadaTVchannel/Youtube

    Україна веде переговори з міжнародними компаніями щодо закупівлі вакцини

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року. Про це прем'єр заявив під час виступу в Верховній Раді 17 листопада.

    «Зараз продовжуються переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини. 8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року. Крім того, уряд і МОЗ постійно ведуть переговори зі світовими компаніями щодо закупівлі додаткових партій ефективної та перевіреної вакцини», – зазначив прем'єр.

    9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

    У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    Теги: Кабмін Україна вакцинація Денис Шмигаль коронавірус
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