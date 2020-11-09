8 млрд грн на лікування Covid-19: куди пішли гроші? Нацслужба здоров'я оприлюднила звіт

Кількість пацієнтів госпіталізованих з Covid-19 у жовтні порівняно з вереснем зросла майже на 80%.

Національна служба здоров’я України повідомила, що договір на стаціонарне лікування пацієнтів з Covid-19 має 429 медзакладів. Про це йдеться у звіті НСЗУ.

Зазначається, що у травні таких лікарень було 240. До лікування пацієнтів з коронавірусом у лікарнях залучені майже 44 тисячі медиків.

НСЗУ виплатила понад 8 млрд грн за надання допомоги пацієнтам з коронавірусом та з підозрою на нього.

Лікування пацієнтів з Covid-19 в стаціонарі медзакладів – безоплатне. Також безоплатні ліки та медичні вироби. Крім того, за направленням лікаря мобільна бригада приїжджає до пацієнта та бере матеріал для тестування на коронавірус. І відвозить в лабораторію. Для пацієнта це теж безоплатно.

Кількість пацієнтів госпіталізованих з Covid-19 у жовтні порівняно з вереснем зросла майже на 80%. У жовтні госпіталізували 51 082 пацієнтів. Ще понад 6 тисяч продовжили своє лікування, яке почали у вересні.

Із загальної кількості пролікованих пацієнтів у жовтні 55% були підключені до джерела кисню; 9,5 тис лікувалися у відділенні інтенсивної терапії; а понад 4 тис пацієнтів були підключені до апарату ШВЛ.

Найбільше пацієнтів з коронавірусом у жовтні госпіталізували у Києві - 5 615, а також у Харківській області - 3 629, Дніпропетровській - 3 625 та Львівській - 3 115.

Частка госпіталізованих пацієнтів, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії, залишається стабільною і становить приблизно 17%.

Загалом за квітень-жовтень до медзакладів госпіталізували близько 130 тисяч пацієнтів з коронавірусом, з яких 18% лікувалися в умовах інтенсивної терапії.

Стаціонарну допомогу пацієнтам з Covid-19 у жовтні надавали 2 213 медичних команд. Середнє навантаження на одну медичну команду - майже 26 пацієнтів. Для порівняння, у вересні це навантаження становило понад 16 пацієнтів на медичну команду. Тоді як рекомендоване навантаження складає 20 пацієнтів. І саме з такого показника розраховувались тарифи на оплату послуг лікарень, які надають допомогу пацієнтам з Covid-19 .

Зважаючи на різний рівень навантаження у різних регіонах, за ініціативи НСЗУ з жовтня для оплати застосовують коригувальні коефіцієнти за завантаженість медичних команд. Якщо кількість пацієнтів у місяць перевищує 20 на одну команду, заклад отримує більше грошей.

Наприклад, коефіцієнт за надання медичної допомоги понад шістдесяти (60) пацієнтам на команду в місяць складає 2,16. Тобто виплата такому закладу зростає в понад два рази. У жовтні таких закладів було 20. Найвище навантаження на Одеську інфекційну лікарню – 129 пацієнтів на 1 команду.

Це означає, що одночасно 1 лікар під час своєї зміни надає допомогу майже ста пацієнтам. Таке навантаження на лікарів призводить до значної втоми та вигорання. Для убезпечення лікарів Національна служба здоров’я рекомендує розширювати кількість команд у лікарнях, які надають допомогу великій кількості пацієнтів. Крім того, збільшуючи кількість команд, заклад отримає більшу оплату за медичну допомогу.

У листопаді заклади, у яких навантаження на 1 команду в жовтні складало більше ніж 20 пацієнтів, зможуть створити додаткові команди без анестезіологів. Таким чином пацієнту приділятимуть більше уваги, а лікар буде убезпечений від вигорання.

У визначених для госпіталізації медзакладах є 3 424 апарати ШВЛ. У жовті до апаратів ШВЛ були підключені 4 258 пацієнтів.

До меддопомоги пацієнтам з коронавірусом залучені 25 центрів екстреної медичної допомоги.

З квітня медика виплатили понад 3 млрд грн.

950 медзакладів, в яких є мобільні бригади, що виїжджають до людей з підозрою на Covid-19 і беруть зразки для тестування.

За жовтень 1620 мобільних бригад здійснили понад 458 тис. відборів. За цю послугу з квітня НСЗУ виплатила понад 251 млн грн.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень (вчора 138 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.