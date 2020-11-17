У трьох містах з’являться мобільні коронавірусні госпіталі

Уряд виділив 118 млн гривень на зведення мобільних госпіталів у Києві, Одесі та Краматорську

Кабмін на позачерговому засіданні виділив гроші для розгортання мобільних Covid-госпіталів і визначив три локації для них. Про це під час брифінгу у вівторок, 17 листопада, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, таке рішення було прийнято через збільшення кількості хворих на Covid-19, яка стає дедалі більшою.

«Продовжує збільшуватися кількість людей, які перебувають в лікарнях. У зв'язку з цим ми шукаємо різні варіанти, щоб збільшити кількість ліжок, щоб всім пацієнтам була надана допомога. Вчора на позачерговому засіданні уряду було прийнято постанову про виділення коштів на облаштування мобільних госпіталів», - розповів Степанов, додавши, що було виділено 118 млн гривень.

Глава МОЗ зазначив, що для облаштування госпіталів вибрали три локації - Київ, Одесу і Краматорськ.

Між іншим, 17 листопада під час виступу у парламенті глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Україна поки не запроваджуватиме повний локдаун, адже ще є альтернатива.

Як відомо, Верховна Рада на засіданні 17 листопада розгляне проєкт постанови №4381, який пропонує уряду скасувати запровадження карантину вихідного дня.

Разом з тим Фонд Петра Порошенка уклав угоду про поставку кисневих концентраторів і станцій, які мають надійти у лікарні до кінця року.



