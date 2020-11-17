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    У трьох містах з’являться мобільні коронавірусні госпіталі

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    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">Кабмін анонсував розгортання мобільних госпіталів</div> <div></div> </div> </div> - У трьох містах з’являться мобільні коронавірусні госпіталі
    Кабмін анонсував розгортання мобільних госпіталів

    Уряд виділив 118 млн гривень на зведення мобільних госпіталів у Києві, Одесі та Краматорську

    Кабмін на позачерговому засіданні виділив гроші для розгортання мобільних Covid-госпіталів і визначив три локації для них. Про це під час брифінгу у вівторок, 17 листопада, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    За його словами, таке рішення було прийнято через збільшення кількості хворих на Covid-19, яка стає дедалі більшою.

    «Продовжує збільшуватися кількість людей, які перебувають в лікарнях. У зв'язку з цим ми шукаємо різні варіанти, щоб збільшити кількість ліжок, щоб всім пацієнтам була надана допомога. Вчора на позачерговому засіданні уряду було прийнято постанову про виділення коштів на облаштування мобільних госпіталів», - розповів Степанов, додавши, що було виділено 118 млн гривень.

    Глава МОЗ зазначив, що для облаштування госпіталів вибрали три локації - Київ, Одесу і Краматорськ.

    Між іншим, 17 листопада під час виступу у парламенті глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Україна поки не запроваджуватиме повний локдаун, адже ще є альтернатива. 

    Як відомо, Верховна Рада на засіданні 17 листопада розгляне проєкт постанови №4381, який пропонує уряду скасувати запровадження карантину вихідного дня. 

    Разом з тим Фонд Петра Порошенка уклав угоду про поставку кисневих концентраторів і станцій, які мають надійти у лікарні до кінця року. 

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    Теги: Кабмін медицина гроші лікарня грип Максим Степанов уряд коронавірус
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