Covid-19 в Україні: за добу захворіли майже 12 тисяч людей
Померли внаслідок хвороби за минулу добу 159 пацієнтів
В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 11 968 людей. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу було шпиталізовано 1 610 осіб з ознаками Covid-19. Померли внаслідок хвороби за минулу добу 159 пацієнтів. Одужало – 6 786 осіб.
Медики зробили 67 127 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 37 770, методом ІФА – 29 357).
Зазначимо, що за весь час пандемії в Україні захворіло – 557 657 осіб. Одужало – 250 983 особи.
Також зафіксовано летальних випадків внаслідок вірусу – 9 856.
Загалом за час пандемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 3 979 421.
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 52 642 випадки;
- Вінницька область – 14 103 випадки;
- Волинська область – 19 297 випадків;
- Дніпропетровська область – 22 877 випадків;
- Донецька область – 17 713 випадків;
- Житомирська область – 23 447 випадків;
- Закарпатська область – 19 826 випадків;
- Запорізька область – 20 025 випадків;
- Івано-Франківська область – 28 972 випадки;
- Київська область – 25 787 випадків;
- Кіровоградська область – 3 753 випадки;
- Луганська область – 5 215 випадків;
- Львівська область – 37 970 випадків;
- Миколаївська область – 12 998 випадків;
- Одеська область – 34 176 випадків;
- Полтавська область – 15 884 випадки;
- Рівненська область – 25 596 випадків;
- Сумська область – 18 903 випадки;
- Тернопільська область – 23 938 випадків;
- Харківська область – 48 586 випадків;
- Херсонська область – 7 357 випадків;
- Хмельницька область – 23 547 випадків;
- Черкаська область – 14 233 випадки;
- Чернівецька область – 28 692 випадки;
- Чернігівська область – 12 120 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Cтаном на ранок 17 листопада у світі зафіксовано понад 55,3 мільйона випадків зараження коронавірусом. При цьому одужали від цієї хвороби вже понад 38,4 млн людей.