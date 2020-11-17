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    Covid-19 в Україні: за добу захворіли майже 12 тисяч людей

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    За минулу добу&nbsp;було шпиталізовано 1 610 осіб з ознаками Covid-19 - Covid-19 в Україні: за добу захворіли майже 12 тисяч людей
    За минулу добу було шпиталізовано 1 610 осіб з ознаками Covid-19

    Померли внаслідок хвороби за минулу добу 159 пацієнтів

    В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 11 968 людей. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також за минулу добу було шпиталізовано 1 610 осіб з ознаками Covid-19. Померли внаслідок хвороби за минулу добу 159 пацієнтів. Одужало – 6 786 осіб.

    Медики зробили 67 127 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 37 770, методом ІФА – 29 357).

    Зазначимо, що за весь час пандемії в Україні захворіло – 557 657 осіб. Одужало – 250 983 особи.
    Також зафіксовано летальних випадків внаслідок вірусу – 9 856.
    Загалом за час пандемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 3 979 421.

    За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.

    Кількість захворювань в регіонах:

    • м. Київ – 52 642 випадки;
    • Вінницька область – 14 103 випадки;
    • Волинська область – 19 297 випадків;
    • Дніпропетровська область – 22 877 випадків;
    • Донецька область – 17 713 випадків;
    • Житомирська область – 23 447 випадків;
    • Закарпатська область – 19 826 випадків;
    • Запорізька область – 20 025 випадків;
    • Івано-Франківська область – 28 972 випадки;
    • Київська область – 25 787 випадків;
    • Кіровоградська область – 3 753 випадки;
    • Луганська область – 5 215 випадків;
    • Львівська область – 37 970 випадків;
    • Миколаївська область – 12 998 випадків;
    • Одеська область – 34 176 випадків;
    • Полтавська область – 15 884 випадки;
    • Рівненська область – 25 596 випадків;
    • Сумська область – 18 903 випадки;
    • Тернопільська область – 23 938 випадків;
    • Харківська область – 48 586 випадків;
    • Херсонська область – 7 357 випадків;
    • Хмельницька область – 23 547 випадків;
    • Черкаська область – 14 233 випадки;
    • Чернівецька область – 28 692 випадки;
    • Чернігівська область – 12 120 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Cтаном на ранок 17 листопада у світі зафіксовано понад 55,3 мільйона випадків зараження коронавірусом. При цьому одужали від цієї хвороби вже понад 38,4 млн людей.

     Читайте також: Як зберегти психічне здоров’я під час пандемії. Консультація Ірини Демеркової
    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина Максим Степанов хвороби коронавірус
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