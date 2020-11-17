Covid-19 в Україні: за добу захворіли майже 12 тисяч людей

За минулу добу було шпиталізовано 1 610 осіб з ознаками Covid-19

Померли внаслідок хвороби за минулу добу 159 пацієнтів

В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 11 968 людей. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Також за минулу добу було шпиталізовано 1 610 осіб з ознаками Covid-19. Померли внаслідок хвороби за минулу добу 159 пацієнтів. Одужало – 6 786 осіб.

Медики зробили 67 127 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 37 770, методом ІФА – 29 357).

Зазначимо, що за весь час пандемії в Україні захворіло – 557 657 осіб. Одужало – 250 983 особи.

Також зафіксовано летальних випадків внаслідок вірусу – 9 856.

Загалом за час пандемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 3 979 421.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 52 642 випадки;

Вінницька область – 14 103 випадки;

Волинська область – 19 297 випадків;

Дніпропетровська область – 22 877 випадків;

Донецька область – 17 713 випадків;

Житомирська область – 23 447 випадків;

Закарпатська область – 19 826 випадків;

Запорізька область – 20 025 випадків;

Івано-Франківська область – 28 972 випадки;

Київська область – 25 787 випадків;

Кіровоградська область – 3 753 випадки;

Луганська область – 5 215 випадків;

Львівська область – 37 970 випадків;

Миколаївська область – 12 998 випадків;

Одеська область – 34 176 випадків;

Полтавська область – 15 884 випадки;

Рівненська область – 25 596 випадків;

Сумська область – 18 903 випадки;

Тернопільська область – 23 938 випадків;

Харківська область – 48 586 випадків;

Херсонська область – 7 357 випадків;

Хмельницька область – 23 547 випадків;

Черкаська область – 14 233 випадки;

Чернівецька область – 28 692 випадки;

Чернігівська область – 12 120 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Cтаном на ранок 17 листопада у світі зафіксовано понад 55,3 мільйона випадків зараження коронавірусом. При цьому одужали від цієї хвороби вже понад 38,4 млн людей.