Шмигаль розповів, яким ймовірно буде тариф на електроенергію для населення з 1 квітня

Питання цін на електрику зараз обговорюється у Міністерстві енергетики

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль назвав ймовірну ціну на електроенергію для населення з 1 квітня. За його словами, зараз питання обговорюється в Міністерстві енергетики. Про це він сказав під час пресконференції щодо року роботи уряду.

«Ціна на електроенергію для населення з першого квітня. Найімовірніше ціна лишиться 1,68 грн/кВт», – зазначив Шмигаль.

Водночас, за його словами, неможливо на все життя зафіксувати ціну. Вони будуть змінюватися. Коли і як це буде відбуватися, без шокових стресів для населення, для енергосистем — питання до профільного міністерства.

«Якщо є дисбаланс у ринку, платити більше мають багаті – спроможніші. Наш рух до ринкової економіки говорить про те, що ціни мають бути ринковими, але люди мають отримувати монетизовані субсидії. Мають отримувати в руки гроші, розуміючи, що це допомога від держави на оплату енергоносіїв», – сказав Шмигаль.

Постанова КМУ про скасування пільгового тарифу на перші 100 кВт на рівні 90 копійок за 1 кВт набрала чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.

Нацкомісія, що здійснює регулювання енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) на своєму засіданні 17 лютого схвалила підвищення тарифу на передачу електроенергії для ПрАТ «НЕК «Укренерго» з 1 квітня з 293,93 до 316,08 грн/МВт-год або на 7,5%.

Двічі міністр енергетики (2007-2010 та 2014 рр.) Юрій Продан розповів, що підвищення цін на електроенергію в Україні неминуче, тарифи і надалі будуть рости.

Колишній урядовець наголосив на необхідності відновлення роботи Антикризового штабу, який би стабілізував ситуацію на енергоринку, тоді почне розвиватися власна галузь, а кошти отримані від населення перестануть втікати в РФ, імпорт з якої розпочався у лютому.

Читайте також: