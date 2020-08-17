Коронавірус в Україні: найбільше нових хворих виявлено на Рівненщині



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В Україні зростає кількість хворих на коронавірус

Нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію протягом минулої доби зафіксували у всіх областях України

Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Рівненській області – 178.

Про це говорять дані ресурсу РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Також найбільші показники приросту нових хворих демонструють Чернівецька (165 випадків), Івано-Франківська (164 випадки), Львівська (128 випадків), а також місто Київ (104 випадки).

Якщо враховувати загальну кількість зафіксованих випадків коронавірусу, то тут лідирують Львівська область (12 079 випадків), м. Київ (10 642) та Чернівецька область (7 782). Найменше випадків інфікування коронавірусом зафіксували у Луганській (184 випадки), Херсонській (301) та Полтавській (557) областях.

Нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію протягом минулої доби зафіксували у всіх областях України. Один випадок зафіксували у Кіровоградській області, два – у Херсонській області та по 6 випадків у Донецькій та Луганській областях.

Кількість активних хворих зросла у всіх регіонах України. За останню добу найбільший приріст кількості активних хворих продемонстрували Рівненська (+159), Чернівецька (+109), Лювівська (+101) області та місто Київ (+103).

Коронавірус в Україні

Всього 91356

Одужали 47822

Хворіють 41466

Померли 2068

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Нагадаємо, що за весь час пандемії на коронавірус в Україні захворіло 92 820 людей, померло – 2 089. Водночас загалом у нашій країні одужало 48 164 людей.

В Україні станом на ранок 17 серпня коронавірусне захворювання підтвердили у 1 464 людей.

Зазначимо, що із понеділка 17 серпня вісім адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через коронавірус.