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    У одній із областей нещеплені вчителі щотижня робитимуть платний Covid-тест

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    Щеплення отримали 26% педагогів в області - У одній із областей нещеплені вчителі щотижня робитимуть платний Covid-тест
    Щеплення отримали 26% педагогів в області
    Фото з відкритих джерел

    Ідеться про ситуацію, якщо регіон вийде із зеленої зони карантину

    На Тернопільщині нещеплених вчителів зобов'яжуть щотижня власним коштом здавати ПЛР-тест на Covid-19. Лише так освітян допускатимуть до роботи в школах, заявила головна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук, передає Zахіd.net.

    Обов'язкове ПЛР-тестування запровадять у регіоні, коли область вийде з зеленої зони карантину.

    «Це передбачено постановою Кабміну та змінами до неї. Щотижнево вчителі перевірятимуть стан здоров'я за допомогою тесту», – сказала Чайчук.

    Місцевий департамент освіти чекає додаткових рекомендацій щодо початку навчального року та процесу навчання.

    Щеплення отримали 26% педагогів в області.

    «За зеленої зони школи працюватимуть у звичайному режимі. Якщо епідситуація погіршиться, а в обласних і міських школах не буде 80% вакцинованих вчителів, - одразу впроваджуємо дистанційне навчання. Це стосуватиметься і перших класів», – зазначила начальниця департаменту освіти Тернопільської ОДА Ольга Хома.

    Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу стає ще доступнішою для мешканців Києва. Зокрема, можна буде зробити щеплення на трьох локаціях у центрі місті та у спеціально обладнаних автобусах та маршрутках, що курсуватимуть містом та стоятимуть на ринках.

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    Теги: навчання щеплення вчитель
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    У одній із областей нещеплені вчителі щотижня робитимуть платний Covid-тест