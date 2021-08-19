У одній із областей нещеплені вчителі щотижня робитимуть платний Covid-тест

Ідеться про ситуацію, якщо регіон вийде із зеленої зони карантину

На Тернопільщині нещеплених вчителів зобов'яжуть щотижня власним коштом здавати ПЛР-тест на Covid-19. Лише так освітян допускатимуть до роботи в школах, заявила головна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук, передає Zахіd.net.

Обов'язкове ПЛР-тестування запровадять у регіоні, коли область вийде з зеленої зони карантину.

«Це передбачено постановою Кабміну та змінами до неї. Щотижнево вчителі перевірятимуть стан здоров'я за допомогою тесту», – сказала Чайчук.

Місцевий департамент освіти чекає додаткових рекомендацій щодо початку навчального року та процесу навчання.

Щеплення отримали 26% педагогів в області.

«За зеленої зони школи працюватимуть у звичайному режимі. Якщо епідситуація погіршиться, а в обласних і міських школах не буде 80% вакцинованих вчителів, - одразу впроваджуємо дистанційне навчання. Це стосуватиметься і перших класів», – зазначила начальниця департаменту освіти Тернопільської ОДА Ольга Хома.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу стає ще доступнішою для мешканців Києва. Зокрема, можна буде зробити щеплення на трьох локаціях у центрі місті та у спеціально обладнаних автобусах та маршрутках, що курсуватимуть містом та стоятимуть на ринках.

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