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    Вакарчук розкритикував роботу Ради: голосують самі не знають, за кого

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    Вакарчук розкритикував роботу Ради: голосують самі не знають, за кого

    Створюється враження, ніби у Верховній Раді всі кадрові рішення приймаються в якомусь окремому кабінеті, зазначив Вакарчук

    Народний депутат, лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук стурбований тим, що деякі народні депутати голосують самі не знають, за кого.

    Вакарчук сказав, що його турбує те, що створюється враження, ніби у Верховній Раді всі кадрові рішення приймаються в якомусь окремому кабінеті, і деякі народні депутати голосують самі не знають, за кого.

    «Це, м’яко кажучи, турбує. І зараз ми бачимо своїм завданням зробити так, щоб парламент був місцем, де рішення приймаються, а не спускаються зверху», – сказав лідер «Голосу». 

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    Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України призначила головою Служби безпеки України Івана Баканова.

    Нагадаємо, Вадим Пристайко очолив МЗС.

    Раніше Рада призначила Загороднюка міністром оборони.

    Як повідомлялось, Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. Також Рада обрала депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту. Віце-спікером Ради призначили Кондратюк.

    Також Верховна Рада вже підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

     Читайте також: «Слуги народу» і їх «темники»

    Джерело: Ліга.net

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    Верховна Рада депутат Святослав Вакарчук партії парламент
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