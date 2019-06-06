Партія Вакарчука «Голос» проведе з'їзд 8 червня



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Святослав Вакарчук у суботу презентує ЗМІ свою команду і дасть концерт

З'їзд розпочнеться о 18:30 на Старокиївській горі в Києві, о 20:00 Святослав Вакарчук презентує ЗМІ свою команду і дасть концерт

Партія «Голос», лідером якої є співак Святослав Вакарчук, проведе 8 червня з'їзд для висунення кандидатів в депутати Верховної Ради на позачергових виборах 21 липня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, з'їзд розпочнеться о 18:30 на Старокиївській горі в Києві, о 20:00 Вакарчук презентує ЗМІ свою команду і дасть концерт.

«Буде багато енергії, спілкування і твоєї улюбленої музики», - сказано в повідомленні.

16 травня Вакарчук повідомив, що йде на вибори до Верховної Радиз партією «Голос», і що він не взяв ні копійки від олігархів.

Раніше Вакарчук наголосив, що партія «Голос» планує допомагати та підтримувати президента Володимира Зеленського після виборів у Раду.

«Ми будемо допомагати президенту в тих реформах, в яких вважаємо, що він вчиняє правильно і навіть підсилювати. Я би сказав, старатися ще радикальніші реформи пропонувати. Там, де він буде чинити не так, як ми вважаємо, ми будемо опонувати йому, або заставляти його виконати свої обіцянки», - заявив Вакарчук.

Він додав, що президента й усі його рішення потрібно контролювати.