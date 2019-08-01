Шрі-Ланка тимчасово скасувала плату за візи для українців
Уряд Шрі-Ланки очікує значного напливу туристів
Скасування оплати за візу до Шрі-Ланки діятиме протягом шести місяців
Шрі-Ланка оголосила, що скасувала оплату за одномісячну візу для громадян 48 країн, серед них і для українців.
Про це повідомляє AP.
Віза, яку видають в аеропорту, раніше коштувала приблизно $35. Можлива також подача відповідної інтернет-заявки на її отримання.
Скасування оплати діятиме протягом шести місяців, починаючи з 1 серпня.
Уряд Шрі-Ланки очікує значного напливу туристів. «Якщо не буде вигідно, ми призупинимо цю програму», - заявив міністр туризму Джон Амаратунга.
На цей захід уряд може втратити близько 4,3 мільярда рупій (24 мільйони доларів) - суму, яку він міг би отримати від стягнень за візи.
Нагадаємо, Фінляндія з 1 вересня почне вимагати у росіян при подачі заяви на шенгенську візу всі необхідні супровідні документи, відповідно до директив ЄС.
Джерело: Європейська правда