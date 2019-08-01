Шрі-Ланка тимчасово скасувала плату за візи для українців



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Уряд Шрі-Ланки очікує значного напливу туристів

Скасування оплати за візу до Шрі-Ланки діятиме протягом шести місяців

Шрі-Ланка оголосила, що скасувала оплату за одномісячну візу для громадян 48 країн, серед них і для українців.

Про це повідомляє AP.

Віза, яку видають в аеропорту, раніше коштувала приблизно $35. Можлива також подача відповідної інтернет-заявки на її отримання.

Скасування оплати діятиме протягом шести місяців, починаючи з 1 серпня.

Уряд Шрі-Ланки очікує значного напливу туристів. «Якщо не буде вигідно, ми призупинимо цю програму», - заявив міністр туризму Джон Амаратунга.

На цей захід уряд може втратити близько 4,3 мільярда рупій (24 мільйони доларів) - суму, яку він міг би отримати від стягнень за візи.

Нагадаємо, Фінляндія з 1 вересня почне вимагати у росіян при подачі заяви на шенгенську візу всі необхідні супровідні документи, відповідно до директив ЄС.

Джерело: Європейська правда