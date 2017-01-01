Штаб АТО попросив волонтерів не розголошувати інформацію про військових

Кілька днів тому передчасно оприлюднена інформація поставила під загрозу безпеку і життя військових

Прес-центр штабу антитерористичної операції на Донбасі ввечері в суботу оприлюднив звернення з проханням не поширювати відомостей про хід АТО. «Штаб АТО просить людей, які співпрацюють зі Збройними Силами України, не розголошувати ніякої інформації і відомостей, фото- і відеоматеріалів, що стосуються ходу тактичних і оперативних дій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кілька днів тому передчасно оприлюднена інформація поставила під загрозу безпеку і життя військових

Прес-центр штабу антитерористичної операції на Донбасі ввечері в суботу оприлюднив звернення з проханням не поширювати відомостей про хід АТО.

«Штаб АТО просить людей, які співпрацюють зі Збройними Силами України, не розголошувати ніякої інформації і відомостей, фото- і відеоматеріалів, що стосуються ходу тактичних і оперативних дій (переміщення, зміна позицій, розкриття підрозділів, просування і т.п.)», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що кілька днів тому мав місце прецедент, коли один з волонтерів передчасно оприлюднив інформацію, яка поставила під загрозу безпеку і життя військовослужбовців.

Штаб АТО нагадав про адміністративну та кримінальну відповідальність для військовослужбовців за витік секретної інформації.

«Ще раз наполегливо просимо не розповсюджувати жодних відомостей про хід антитерористичної операції!», - зазначили в штабі АТО.

Цього тижня вже повідомлялось, що українські воїни були змушені провести військову операцію через систематичні провокації і обстріли наших позицій на Світлодарській дузі

Так звана сіра зона розділяє терористів «ДНР» і «ЛНР» і українську армію. Її межі встановлені мінських угодами.

Нагадаємо, двоє військовослужбовців Збройних Сил України, які вчора вважалися загиблими під час бойового зіткнення з ворогом біля Кримського, завдяки власному бойовому досвіду і навченості вийшли з-під обстрілів і повернулися до своїх підрозділів.



