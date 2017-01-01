Штаб АТО попросив волонтерів не розголошувати інформацію про військових
- 25 Листопада, 22:46
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Кілька днів тому передчасно оприлюднена інформація поставила під загрозу безпеку і життя військових
Прес-центр штабу антитерористичної операції на Донбасі ввечері в суботу оприлюднив звернення з проханням не поширювати відомостей про хід АТО.
«Штаб АТО просить людей, які співпрацюють зі Збройними Силами України, не розголошувати ніякої інформації і відомостей, фото- і відеоматеріалів, що стосуються ходу тактичних і оперативних дій (переміщення, зміна позицій, розкриття підрозділів, просування і т.п.)», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що кілька днів тому мав місце прецедент, коли один з волонтерів передчасно оприлюднив інформацію, яка поставила під загрозу безпеку і життя військовослужбовців.
Штаб АТО нагадав про адміністративну та кримінальну відповідальність для військовослужбовців за витік секретної інформації.
«Ще раз наполегливо просимо не розповсюджувати жодних відомостей про хід антитерористичної операції!», - зазначили в штабі АТО.
Цього тижня вже повідомлялось, що українські воїни були змушені провести військову операцію через систематичні провокації і обстріли наших позицій на Світлодарській дузі
Так звана сіра зона розділяє терористів «ДНР» і «ЛНР» і українську армію. Її межі встановлені мінських угодами.
Нагадаємо, двоє військовослужбовців Збройних Сил України, які вчора вважалися загиблими під час бойового зіткнення з ворогом біля Кримського, завдяки власному бойовому досвіду і навченості вийшли з-під обстрілів і повернулися до своїх підрозділів.