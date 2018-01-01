На Донбасі внаслідок обстрілів поранені двоє військових
- Вчора, 22:31
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Від початку доби зафіксовано 4 обстріли наших опорних пунктів
На лінії зіткнення знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
Від початку доби зафіксовано 4 обстріли наших опорних пунктів з боку незаконних збройних формувань.
На луганському напрямку ворог з мінометів калібру 120-мм і 82-мм озброєння БМП, зенітної установки та великокаліберних кулеметів вів вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу населеного пункту Луганське.
З гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів противник обстрілював наших оборонців біля Лозового. Зі стрілецької зброї бойовики вели вогонь по захисниках Зайцевого.
На донецькому напрямку понад двадцять мін калібру 82-мм розірвалися на підступах до Авдіївки.
Унаслідок ворожих обстрілів поранення зазнали два військовослужбовці Збройних Сил України.