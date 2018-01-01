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    На Донбасі внаслідок обстрілів поранені двоє військових

    Від початку доби зафіксовано 4 обстріли наших опорних пунктів
    На лінії зіткнення знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості. Про це повідомляє прес-центр АТО. Від початку доби зафіксовано 4 обстріли наших опорних пунктів з боку незаконних збройних формувань. На луганському напрямку ворог з мінометів калібру 120-мм і 82-мм
    • Вчора, 22:31
    • Розсилка

    Від початку доби зафіксовано 4 обстріли наших опорних пунктів

    На лінії зіткнення знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості.

    Про це повідомляє прес-центр АТО.

    Від початку доби зафіксовано 4 обстріли наших опорних пунктів з боку незаконних збройних формувань.

    На луганському напрямку ворог з мінометів калібру 120-мм і 82-мм озброєння БМП, зенітної установки та великокаліберних кулеметів вів вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу населеного пункту Луганське.

    З гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів противник обстрілював наших оборонців біля Лозового. Зі стрілецької зброї бойовики вели вогонь по захисниках Зайцевого.

    На донецькому напрямку понад двадцять мін калібру 82-мм розірвалися на підступах до Авдіївки.

    Унаслідок ворожих обстрілів поранення зазнали два військовослужбовці Збройних Сил України.

    АТО бойовики на Донбасі Донбас окуповані території
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