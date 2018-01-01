На Донбасі внаслідок обстрілів поранені двоє військових

Від початку доби зафіксовано 4 обстріли наших опорних пунктів

На лінії зіткнення знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості. Про це повідомляє прес-центр АТО. Від початку доби зафіксовано 4 обстріли наших опорних пунктів з боку незаконних збройних формувань. На луганському напрямку ворог з мінометів калібру 120-мм і 82-мм