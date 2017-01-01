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    Штаб: бойовики за минулу добу випустили близько півсотні мін

    Загалом за минулу добу зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів
    Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська продовжуювали вести вогонь по позиціях Збройних сил України, зокрема й зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Ворог провів сім мінометних обстрілів оборонних укріплень сил АТО та загалом випустив близько півсотні мін. Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО. На луганському напрямку
    • Сьогодні, 06:41
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    Українські бійці в зоні АТО
    Українські бійці в зоні АТО

    Загалом за минулу добу зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів

    Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська продовжуювали вести вогонь по позиціях Збройних сил України, зокрема й зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Ворог провів сім мінометних обстрілів оборонних укріплень сил АТО та загалом випустив близько півсотні мін.

    Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО.

    На луганському напрямку найгарячіше було на Світлодарській дузі. Тут противник неодноразово, з невеликими перервами, вів вогонь зі 120-ти та 82-мм мінометів, гранатометів, зенітних установок та озброєння БМП по захисниках Луганського, а зі стрілецької зброї – поблизу Новолуганського. Декілька мін калібру 82-мм окупанти випустили поряд з Новотошківським, з гранатометів обстрілювали опорні пункти неподалік Троїцького і Новозванівки, зі стрілецької зброї гатили по оборонцях Станиці Луганської.

    На донецькому напрямку під гранатометний вогонь противника потрапили околиці Авдіївки, а з легкого піхотного озброєння загарбники провокували українських воїнів на підступах до Красногорівки.

    У районі населених пунктів Зайцеве, Травневе і Гладосове зафіксовано проліт ворожого БПЛА, забороненого Мінськими домовленостями. За необхідності військовослужбовці сил АТО давали ворогу жорстку відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів, зазначають у штабі.

    Загалом, за минулу добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. В результаті ворожих обстрілів жоден український захисник не постраждав.

    Нагадаємо, від опівночі до 18:00 російсько-терористичні війська п'ять разів порушили перемир’я.

    Яке відомо, 29 листопада у Мінську дійшли згоди про обмін полоненими.

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