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    Штаб АТО: бойовики знизили активність, п’ять обстрілів за день

    На донецькому напрямку противник вів вогонь з мінометів різних калібрів біля Водяного і Павлополя
    Від опівночі російсько-терористичні війська 5 разів порушили перемир’я. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 29 листопада. Зазначається, що на луганському напрямку ворог з великокаліберних кулеметів обстріляв оборонні укріплення на підступах до Новоолександрівки та Новотошківського. [READ_MORE] На
    • Вчора, 20:43
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    На донецькому напрямку противник вів вогонь з мінометів різних калібрів біля Водяного і Павлополя

    Від опівночі російсько-терористичні війська 5 разів порушили перемир’я.

    Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 29 листопада.

    Зазначається, що на луганському напрямку ворог з великокаліберних кулеметів обстріляв оборонні укріплення на підступах до Новоолександрівки та Новотошківського.

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    На донецькому напрямку противник вів вогонь з мінометів різних калібрів біля Водяного і Павлополя, що на Приазов’ї, а з гранатометів та стрілецької зброї – по наших позиціях неподалік Верхньоторецького.

    У разі потреби українські військовослужбовці давали агресору адекватну відповідь, відзначають у штабі.

    Як повідомлялося, за добу 28 листопада по усій лінії зіткнення було зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

    Нагадаємо, 29 листопада у Мінську дійшли згоди про обмін полоненими.

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