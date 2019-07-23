Штаб Об'єднаних сил: на Донбасі зберігається «хлібне перемир’я»



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Втрат з української сторони не зафіксовано

За даними розвідки 22 липня один окупант загинув та двоє поранені.

У понеділок, 22 липня, бойовики на Донбасі дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Втрат з української сторони не зафіксовано.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

За даними розвідки 22 липня один окупант загинув та двоє поранені.

Також повідомляється, що від початку поточної доби війська противника не порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

Нагадаємо, 21 липня на Донбасі розпочалось «хлібне перемир’я», про яке домовились під час переговорів у Мінську.