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Громадяни Фінляндії стали небажаними гостями у Росії: причина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Громадяни Фінляндії стали небажаними гостями у Росії: причина
Росіяни не хочуть бачити фінів у себе в країні
фото:hs.fi

Тільки за останній тиждень було мінімум 23 відмови громадянам Фінляндії щодо перетину кордону з Росією 

Щонайменше 23 фінські громадяни, які прямували до Росії, не були пропущені через східний кордон за останні три дні. Про це повідомляє фінське видання Helsingin Sanomat з посиланням на дані прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії.

За даними видання, у п'ятницю владі Фінляндії стало відомо про десять відмов, у суботу – про вісім, а в неділю – ще п'ять. Крім того, 11 травня владі стало відомо ще про кілька подібних випадків.

«Це триває. У суботу, згідно з інформацією, яку ми отримали, зупнктів пропуску у Нуйямаа та Ваалімаа було загалом вісім людей, які не змогли здійснити свою подорож», – каже заступник командира, підполковник Юкка Луккарі з прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії.

Відмов може бути більше, оскільки не всі, кому російська влада відмовила у в'їзді, обов'язково інформують про це фінських прикордонників. За словами Луккарі, загальна картина така, що більшість громадян які повернулись, нібито, не мали відповідної візи для заявленої мети поїздки до Росії. Він припускає, що можливо, російська сторона почала більш сумлінно, ніж раніше, дотримуватися існуючих законів.

Як зазначає газета Helsingin Sanomat, яка опитала деяких фінів, які не зуміли потрапити в РФ, "люди, яким відмовляють, як правило, їдуть до Росії на дозаправку автомашин або за покупками". 

Helsingin Sanomat також повідомила в п'ятницю, що Росія, схоже, припинила поїздки фінів на дозаправку в напрямку Росії. У десяти випадках було відмовлено у в'їзді до Росії, а також визнано недійсними візи.

Луккарі пояснює, що кількість людей, яких повернули на кордоні, поки що невелика порівняно із загальною кількістю подорожуючих. Наприклад, у суботу кордон фінсько-російський перетнули близько 3700 осіб, чверть з яких були фінами.

 «Цекількість більша, ніж зазвичай, хоча й не така вже й велика. Зазвичай половина людей, які перетинають кордон, – це росіяни, чверть – фіни, остання чверть – громадяни інших країн», – наводить дані він. Але навіть ця невелика кількість навернених є ознакою оновлення правил.

Цікаво, що з Росії до Фінляндії не надходило попередньої інформації про ймовірну зміну  усталеної процедури пропуску. За його словами, зв'язок між фінськими та російськими прикордонними службами працює як і раніше. 

«Якщо будуть реальні зміни в законодавстві чи процедурі пропску які матимуть більший вплив на транскордонний рух, тоді ми сподіваємось отримати пояснення», – сказав підполковник Юкка Луккарі. 

За даними фінської газети, російська влада не повідомляє, як довго діятимуть заборони на в'їзд. При цьому МЗС Фінляндії також раніше просило не їздити до Росії з міркувань безпеки.

Нагадаємо, на початку травня президент Володимир Зеленський був з візитом у Фінляндії, аби посилити військову підтримку України напередодні контрнаступу ЗСУ. За словами президента, він відвідав Фінляндію, аби дружні країни підтримали Україну ще більш потужніше напередодні звільнення українських територій, що окупувала Росія. 

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Теги: росія Володимир Зеленський президент поліція кордон влада звільнення картина росіяни

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