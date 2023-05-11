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Данілов назвав, на яких умовах можуть відбутися переговори з РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов назвав, на яких умовах можуть відбутися переговори з РФ
Данілов заявив, що наразі активізувалася дуже велика кампанія щодо переговорів
фото з відкритих джерел

Олексій Данілов: «Зараз просто йде таке нагнітання ситуації для того, щоб якомога швидше посадити нас за стіл перемовин на умовах Росії»

Якщо Україна наважиться на переговори із Росією, то перемовини будуть проходити на наших умовах. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«Зараз просто йде таке нагнітання ситуації для того, щоб якомога швидше посадити нас за стіл перемовин на умовах Росії», – сказав він.

Данілов заявив, що наразі активізувалася дуже велика кампанія з цього приводу. Так, лунає багато пропозиції щодо переговорів з різних країн.

«Але майте на увазі, я більш ніж впевнений, що якщо ми будемо про щось розмовляти, і президент прийме таке рішення, то це буде тільки на умовах нашої країни», – підкреслив секретар РНБО.

Він також додав, що ніхто не збирається «здавати» національні інтереси України, «як би цього не хотіли деякі представники деяких країн, які сьогодні активно включилися в цю ситуацію».

Нагадаємо, Генсек ООН Антоніу Гутерріш виключив можливість мирних переговорів між Україною та РФ.

Читайте також: Переговори між Україною і Росією? Лише за однієї умови

Теги: Україна Антоніу Гутерріш Генсек ООН президент Олексій Данілов переговори

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