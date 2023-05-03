США оголосили новий пакет допомоги Україні
Загальна вартість нового пакету допомоги становитиме $300 млн.
Сьогодні, 3 травня, Сполучені Штати Америки оголосили про надання нового траншу допомоги Україні у сфері безпеки й оборони, який включатиме переважно боєприпаси та інше озброєння, якого потребують ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
Загальна вартість нового пакету допомоги становитиме $300 млн.
Україна вперше отримає від США ракети Hydra 70. До пакета також увійдуть артилерійські та мінометні боєприпаси, вантажівки, важка техніка та запасні частини.
«Пакет, про який сьогодні заявлять Держдепартамент і Міністерство оборони, передбачає більше боєприпасів для американських систем HIMARS, які Україна використовує так ефективно», - зауважила речниця адміністрації США Карін Жан-П’єр.
Крім того, за її словами, Україні будуть передані додаткові снаряди для гаубиць, артилерії й мінометів, а також протитанкові засоби.
Карін Жан-П’єр уточнила, що це вже 37-й пакет оборонної допомоги Україні, виділений у межах повноважень президента, що передбачає негайні поставки озброєнь напряму з наявних фондів Міністерства оборони США. «Ми продовжимо працювати з нашими союзниками й партнерами по всьому світу, щоби підтримати Україну в той час, як вона захищає свою демократію», - підкреслила Жан-П’єр.
Нагадаємо, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі заявив, що українські військові вже готові до контрнаступальних дій завдяки допомозі західних партнерів.
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