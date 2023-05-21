F-16 для України: Байден однією фразою розставив усе на місця

Джо Байден на саміті G7 відповів на запитання журналістів щодо постачання винищувачів F-16 для України

Президент США Джо Байден на саміті G7 відповів на запитання журналістів щодо постачання винищувачів F-16 для України.

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Так, кореспондентка спитала, як Байден прокоментував би заяву Міністерства закордонних справ Росії про те, що надання F-16 Україні – це колосальний ризик.

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«Так, для них», – відповів Байден, маючи на увазі росіян.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна готова посилити військову підтримку України та навчати українських пілотів на сучасних літаках.

Також президент України Володимир Зеленський на сесії саміту G7 заявив, що коли Україна отримає американські винищувачів F-16 – це стане історичним моментом для Європи та світу. Це визначить глобальну архітектуру безпеки.