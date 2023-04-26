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Байден пригрозив КНДР та зробив гучну заяву щодо майбутнього країни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Байден пригрозив КНДР та зробив гучну заяву щодо майбутнього країни
Байден пригрозив КНДР зміною влади
фото з відкритих джерел

Байден погрожує КНДР зміною режиму при спробі ядерного удару по США або їхнім союзникам

Президент США Джо Байден пригрозив КНДР «зміною режиму» при спробі Пхеньяна завдати ядерного ударного удару Сполученим Штатам або їхнім союзникам. Таку заяву він зробив за підсумками переговорів із президентом Південної Кореї Юн Сок Елем, які відбулись у Вашингтоні. Відповідний запис був опублікований на YouTube-каналі Білого дому.

Американський лідер, назвав ядерний удар Північної Кореї по США або союзниках чи партнерах абсолютно неприйнятним, тому Вашингтон розпочне дії для «кінця режиму» в КНДР.

Байден також повідомив, що США перебувають у пошуках варіантів для «дипломатичного прориву» у відносинах із КНДР. «Ми продовжуємо шукати можливість для серйозного та змістовного дипломатичного прориву з КНДР для зміцнення стабільності на півострові, зниження загрози ядерного поширення», – зазначив він.

Нагадаємо, у Держдепартаменті Штатів заявили, що пильно стежать за ймовірною співпрацею Росії та Північної Кореї щодо постачань летального озброєння.Про це сьогодні заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател,

«Ми раніше відкрито говорили про постачання боєприпасів із КНДР до Росії, тож ми продовжимо приділяти пильну увагу цьому, зокрема, передачі летальної допомоги з Північної Кореї», – заявив представник Держдепу.

Раніше молодша сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина, Кім Йо Чжон, звинуватила президента України Володимира Зеленського в тому, що він «грає в азартні ігри» з долею своєї країни через маловідому петицію на сайті президента.

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Теги: Джозеф Байден ядерна зброя Північна Корея Владимир Зеленский Вашингтон озброєння YouTube азартні ігри

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