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Австралія ввела нові санкції проти Росії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Австралія ввела нові санкції проти Росії
Австралія вже ввела санкції проти понад тисячі осіб і організацій, які підтримують незаконне вторгнення Росії в Україну
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Під обмеження потрапила нафтова компанія «Роснефть», золотодобувна компанія та низка банків

Австралія запровадила нові санкції проти Росії через загарбницьку війну проти України. Зокрема, під обмеження потрапила нафтова компанія «Роснефть», золотодобувна компанія та низка банків. Про це повідомляє пресслужба прем’єра Австралії.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз та міністр закордонних справ Пенні Вонг оголосили про фінансові санкції та заборону на експорт, націлені на сектори економічного та стратегічного значення для Росії.

Так, нові фінансові санкції стосуватимуться 21 організації та трьох фізичних осіб, зокрема:

  • російської нафтової компанії «Роснефть»;
  • дочірніх компаній російської державної атомної корпорації «Росатом», які займаються ядерними дослідженнями, розвитком інфраструктури та виробництвом зброї;
  • російської компанії, що створена для «поглинання» Запорізької АЕС;
  • найбільшої золотодобувної компанії Росії ПАТ «Полюс»;
  • однієї з найбільших металургійних компаній Росії ПАТ «Северсталь»;
  • оборонних організацій, які підтримують війну, розв'язану Росією;
  • п’ятьох російських банків, які працюють на території РФ.

До того ж уряд Австралії запровадить заборону на експорт усіх машин і запасних частин до Росії та територій, які тимчасово контролюються країною-агресором.

Окрім того, Австралія закликала Росію вивести свої війська з території України та припинити війну.

Зазначимо, що Австралія вже ввела санкції проти понад тисячі осіб і організацій, які підтримують незаконне вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що Велика Британія має намір оголосити про заборону на імпорт російського дорогоцінного каміння та алмазів на саміті «Великої сімки» в Хіросімі, що розпочнеться 19 травня.

До слова, ЄС не планує формально вводити обмеження проти російської державної атомної компанії «Росатом» у своєму одинадцятому пакеті санкцій. 

Теги: Австралія санкції росія

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