Штепа хоче знову балотуватися в мери Слов'янська
- Сьогодні, 02:56
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На рішення колишньої очільниці міста вплинула зустріч з місцевими жителями
Колишня мер Слов'янська Неля Штепа заявила, що планує повернутися в крісло міського голови.
Про це Штепа сказала в ефірі місцевого телеканалу.
За словами екс-мера, під час походів по магазинах і ринках Слов'янська люди просили її знову стати мером міста. Вона стверджує, що після цього вирішила спробувати знову стати мером Слов'янська.
«І от вчора, коли я вийшла з ринку, я пообіцяла всім, що обов'язково буду мером міста», - сказала вона в ефірі.
Раніше повідомлялося, що Штепа була заарештована 13 липня 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.
Як відомо, 13 січня у Штепи минув призначений судом термін дії запобіжного заходу. З приводу обрання запобіжного заходу прокурори будуть звертатися вже до нового складу суду.
11 січня дві колегії суддів Ленінського райсуду Харкова заявили про самовідвід у справі екс-мера Слов’янська.
Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014-го їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.
У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. Вона звинувачення прокуратури відкидає.