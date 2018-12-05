Штучний інтелект навчили «бачити» депресію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фахівці створили додаток, за допомогою якого штучний інтелект може діагностувати депресію. Для цього необхідно завантажити додаток зі спеціальною нейромережею на смартфон

Вчені попереджають, що мільйони людей не знають про те, що мають депресію і недооцінюють шкідливість цієї недуги

Вчені створили програму, що визначить з точністю до 85%, чи перебуває людина на даний момент в депресивному стані. Про це повідомляє arXiv.

У Стенфордському університеті вчені навчилися діагностувати депресію за допомогою смартфона.

Фахівці створили додаток, за допомогою якого штучний інтелект може діагностувати депресію. Для цього необхідно завантажити додаток зі спеціальною нейромережею на смартфон.

Комп'ютер аналізує психічний стан людини на основі запам'ятованих відео з інтерв'ю. Обробивши відео 189 інтерв'ю людей з депресією і без неї, штучний інтелект навчився визначати депресію з точністю до 85%.

Спочатку вчені хотіли визначати депресію по голосу.

Вчені попереджають, що мільйони людей не знають про те, що мають депресію і недооцінюють шкідливість цієї недуги.