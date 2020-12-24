Сімейним лікарям доставлять 260 тисяч швидких тестів на Covid-19 – Степанов

Очільник МОЗу пояснив, що в регіонах зростають черги очікування на результати ПЛР-тест на Covid-19.

Наразі в Україні є проблема щодо оперативності доставки і проведення дослідження тестів. Про це на запитання Главкома розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Очільник МОЗу пояснив, що в регіонах зростають черги очікування на результати ПЛР-тестів на Covid-19. Насамперед із такими проблемами стикаються громадяни, які не мешкають в обласних центрах.

«Сьогодні вже є 260 тисяч швидких тестів на антиген, які будуть доставлені сімейним лікарям», – сказав він. Міністр додав, що очікуються і подальші постачання цих швидких тестувань.

Нагадаємо, сімейний лікар із Кіровоградщини Олексій Петренко розповів, що раніше відповіді на тест чекали одну добу – максимум дві. А зараз не менше двох діб, а то й тиждень.

Раніше заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко розповідав, що на початку 2021 року Україна додатково закупить 500 тисяч тестів на антиген SARS-CoV-2. Крім того, будуть придбані засоби індивідуального захисту та 160 кисневих концентраторів.

Нагадаємо, що Україна розробила комбінований ПЛР-тест для виявлення відразу трьох вірусів. Із огляду на схожість симптоматики грипу та коронавірусної хвороби, такий ПЛР-тест особливо актуальний зараз, коли в Україні очікують на сезонну епідемію грипу.

Центр громадського здоров’я МОЗ України запевняє, що наразі усі тести в Україні діагностують коронавірус незалежно від його штамів.