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    Сімейним лікарям доставлять 260 тисяч швидких тестів на Covid-19 – Степанов

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    <span>Протягом 2021-2022 років держава планує вакцинувати 20 мільйонів українців</span> - Сімейним лікарям доставлять 260 тисяч швидких тестів на Covid-19 – Степанов
    Протягом 2021-2022 років держава планує вакцинувати 20 мільйонів українців
    Фото: Главком

    Очільник МОЗу пояснив, що в регіонах зростають черги очікування на результати ПЛР-тест на Covid-19.

    Наразі в Україні є проблема щодо оперативності доставки і проведення дослідження тестів. Про це на запитання Главкома розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Очільник МОЗу пояснив, що в регіонах зростають черги очікування на результати ПЛР-тестів на Covid-19. Насамперед із такими проблемами стикаються громадяни, які не мешкають в обласних центрах.

    «Сьогодні вже є 260 тисяч швидких тестів на антиген, які будуть доставлені сімейним лікарям», – сказав він. Міністр додав, що очікуються і подальші постачання цих швидких тестувань.

    Нагадаємо, сімейний лікар із Кіровоградщини Олексій Петренко розповів, що раніше відповіді на тест чекали одну добу – максимум дві. А зараз не менше двох діб, а то й тиждень. 

    Раніше заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко розповідав, що на початку 2021 року Україна додатково закупить 500 тисяч тестів на антиген SARS-CoV-2. Крім того, будуть придбані засоби індивідуального захисту та 160 кисневих концентраторів.

    Нагадаємо, що Україна розробила комбінований ПЛР-тест для виявлення відразу трьох вірусів. Із огляду на схожість симптоматики грипу та коронавірусної хвороби, такий ПЛР-тест особливо актуальний зараз, коли в Україні очікують на сезонну епідемію грипу.

    Центр громадського здоров’я МОЗ України запевняє, що наразі усі тести в Україні діагностують коронавірус незалежно від його штамів.

    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов коронавірус
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