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    Україна закупить іще пів мільйона ковід-тестів

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    Після нового року&nbsp;Україна додатково закупить 500 тисяч тестів на антиген SARS-CoV-2 - Україна закупить іще пів мільйона ковід-тестів
    Після нового року Україна додатково закупить 500 тисяч тестів на антиген SARS-CoV-2
    Фото з відкритих джерел

    Тести закуплять за гроші Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

    На початку 2021 року Україна додатково закупить 500 тисяч тестів на антиген SARS-CoV-2. Крім того, будуть придбані засоби індивідуального захисту та 160 кисневих концентраторів.

    Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє пресслужба МОЗ.

    Як зазначив Ляшко, у рамках співпраці з Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією Україна отримала 3,7 млн доларів. За ці кошти будуть придбані тести.

    «Окрім того, в рамках співпраці з Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на 2021-2023 роки Україна отримає також 135 млн доларів, які буде направлено на досягнення кількох стратегічних цілей: забезпечення доступу до своєчасного виявлення, діагностики та лікування туберкульозу і ВІЛ, а також впровадження дієвих моделей допомоги, орієнтованих на пацієнта», - додав Ляшко.

    До слова, народна депутатка Ніна Южаніна переконана, що ціни на ковід-тести мають регулюватися державою. Вона зробилаа відповідне депутатське звернення до прем’єр-міністра України, міністра охорони здоров’я  та міністра економіки.

    Також нагадаємо, що Україна розробила комбінований ПЛР-тест для виявлення відразу трьох вірусів. Із огляду на схожість симптоматики грипу та коронавірусної хвороби, такий ПЛР-тест особливо актуальний зараз, коли в Україні очікують на сезонну епідемію грипу.

     

    Теги: медицина гроші Україна хвороби аналізи коронавірус Віктор Ляшко
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