Україна закупить іще пів мільйона ковід-тестів

Після нового року Україна додатково закупить 500 тисяч тестів на антиген SARS-CoV-2

Тести закуплять за гроші Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

На початку 2021 року Україна додатково закупить 500 тисяч тестів на антиген SARS-CoV-2. Крім того, будуть придбані засоби індивідуального захисту та 160 кисневих концентраторів.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє пресслужба МОЗ.

Як зазначив Ляшко, у рамках співпраці з Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією Україна отримала 3,7 млн доларів. За ці кошти будуть придбані тести.

«Окрім того, в рамках співпраці з Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на 2021-2023 роки Україна отримає також 135 млн доларів, які буде направлено на досягнення кількох стратегічних цілей: забезпечення доступу до своєчасного виявлення, діагностики та лікування туберкульозу і ВІЛ, а також впровадження дієвих моделей допомоги, орієнтованих на пацієнта», - додав Ляшко.

До слова, народна депутатка Ніна Южаніна переконана, що ціни на ковід-тести мають регулюватися державою. Вона зробилаа відповідне депутатське звернення до прем’єр-міністра України, міністра охорони здоров’я та міністра економіки.

Також нагадаємо, що Україна розробила комбінований ПЛР-тест для виявлення відразу трьох вірусів. Із огляду на схожість симптоматики грипу та коронавірусної хвороби, такий ПЛР-тест особливо актуальний зараз, коли в Україні очікують на сезонну епідемію грипу.