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    Степанов повідомив, чому в Україні смертність від Covid-19 нижча, ніж в інших країнах Європи

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    Від початку пандемії в Україні від коронавірусу померло 17172 людини - Степанов повідомив, чому в Україні смертність від Covid-19 нижча, ніж в інших країнах Європи
    Від початку пандемії в Україні від коронавірусу померло 17172 людини
    Фото з відкритих джерел

    В Україні смертність від коронавірусу нижча завдяки протоколу лікування коронавірусу

    Україна знаходиться на 30 місці в Європі за рівнем смертності від коронавірусу. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    З початку пандемії в Україні від Covid-19 померли 17 172 людини.

    За словами міністра, показник смертності від коронавірусу в Україні становить 387 осіб на один мільйон населення.

    «У Польщі цей показник — 682 особи, у Франції — 932, у Великій Британії — 1004 особи на 1 млн населення», ─ поінформував Степанов.

    Міністр вважає, що в Україні смертність від коронавірусу нижча, ніж у низки європейських країн завдяки протоколу лікування коронавірусу.

    «Ми його постійно оновлювали, виходячи, в тому числі і з досвіду лікування в нашій країні», ─ додав Степанов.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 10 136 людей. Госпіталізовано за добу – 2 979 осіб, летальних випадків – 275, одужало – 15 372 особи. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 989 642 особи, одужало – 615 660 осіб, летальних випадків – 17 172, проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.

    Теги: міністр смерть Україна Максим Степанов населення коронавірус
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