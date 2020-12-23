Степанов повідомив, чому в Україні смертність від Covid-19 нижча, ніж в інших країнах Європи

Від початку пандемії в Україні від коронавірусу померло 17172 людини

В Україні смертність від коронавірусу нижча завдяки протоколу лікування коронавірусу

Україна знаходиться на 30 місці в Європі за рівнем смертності від коронавірусу. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

З початку пандемії в Україні від Covid-19 померли 17 172 людини.

За словами міністра, показник смертності від коронавірусу в Україні становить 387 осіб на один мільйон населення.

«У Польщі цей показник — 682 особи, у Франції — 932, у Великій Британії — 1004 особи на 1 млн населення», ─ поінформував Степанов.

Міністр вважає, що в Україні смертність від коронавірусу нижча, ніж у низки європейських країн завдяки протоколу лікування коронавірусу.

«Ми його постійно оновлювали, виходячи, в тому числі і з досвіду лікування в нашій країні», ─ додав Степанов.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 10 136 людей. Госпіталізовано за добу – 2 979 осіб, летальних випадків – 275, одужало – 15 372 особи. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 989 642 особи, одужало – 615 660 осіб, летальних випадків – 17 172, проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.